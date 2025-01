Bitcoin perto dos $100,000 à medida que o sentimento nos mercados melhora🔔

Esta semana, os investidores do mercado das criptomoedas não se podem queixar de falta de volatilidade. Estamos a viver uma verdadeira montanha-russa, uma vez que o sentimento passou do pânico extremo no início da semana para a euforia extrema agora. Vários catalisadores contribuíram para ambos os movimentos, sobrepondo-se para criar a dinâmica atual.

Fatores por trás das quedas anteriores:

Aprovação do DOJ: O Departamento de Justiça dos EUA aprovou a venda de quase 69.000 Bitcoins, embora isso ainda não tenha sido executado (e pode não acontecer). Fed hawkish: A postura da Reserva Federal e as expectativas significativamente reduzidas para a flexibilização da política monetária em 2025. Dados económicos sólidos: Dados robustos sobre o mercado de trabalho e indicadores avançados de preços mais elevados do que o previsto, como o subíndice de preços dos serviços ISM significativamente elevado e expectativas de inflação mais elevadas no relatório da Universidade de Michigan.

Estes factores levaram a um fortalecimento substancial do dólar americano e a um aumento dos rendimentos do Tesouro dos E.U.A. (excluindo a decisão do DOJ, que apenas teve impacto no mercado das criptomoedas). Consequentemente, assistimos a quedas acentuadas nos mercados de acções e de criptomoedas, com os índices a prolongarem as perdas da semana passada na segunda-feira. No entanto, uma recuperação foi rápida, já que os últimos dois dias trouxeram três catalisadores-chave orientados para o crescimento:

Catalisadores de crescimento recentes:

Relatório de Inflação PPI mais baixo do que o esperado: O relatório de ontem mostrou leituras significativamente mais baixas tanto para o núcleo como para as medidas principais. Inflação Core do IPC abaixo do esperado: O relatório de hoje destacou uma queda na medida do núcleo da inflação, apesar de a inflação global ter aumentado pelo terceiro mês consecutivo (mas em linha com as expectativas). Forte início da época de resultados em Wall Street: Hoje, foram revelados os primeiros resultados do sector bancário, com a maioria dos principais bancos a registar ganhos de 4-6%.

Como podemos ver, o início de janeiro trouxe uma abundância de informações impactantes. A forte reação ascendente pode ser atribuída ao sentimento extremamente pessimista no início da semana. Curiosamente, durante este mesmo período, os fundos de ETF à vista não venderam as suas participações em Bitcoin com tanto pânico como o mercado mais amplo de Bitcoin.

Além disso, o sentimento está a ser reforçado pela próxima inauguração de Donald Trump na próxima segunda-feira. Os investidores têm claramente grandes esperanças na postura pró-criptomoeda da nova administração dos EUA e esperam mudanças iniciais na política no início do mandato. Além disso, o Fórum Económico Mundial anual em Davos também terá início na próxima semana, com a participação do Presidente Trump. É muito provável que as criptomoedas e a tecnologia blockchain voltem a dominar as discussões tecnológicas na conferência deste ano.