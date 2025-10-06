Bitcoin próximo de ATH 📈Ethereum sobe 3%

- O Bitcoin subiu mais de 1%, aproximando-se da marca de US$ 125.000.
- O Ethereum ganhou quase 3,5%, aproximando-se de US$ 4.700 — o seu nível mais alto desde 18 de setembro.
- Um dólar americano mais forte não está a impedir a recuperação.
- O Bitcoin subiu mais de 1%, aproximando-se da marca de US$ 125.000.
- O Ethereum ganhou quase 3,5%, aproximando-se de US$ 4.700 — o seu nível mais alto desde 18 de setembro.
- Um dólar americano mais forte não está a impedir a recuperação.
As criptomoedas estão a ser negociadas a preços mais elevados hoje, e a última análise da CryptoQuant aponta para um aumento na procura de Bitcoin, juntamente com uma queda na participação de lucros não realizados entre os investidores, o que contribui para limitar a pressão de venda.
Um dos principais impulsionadores dessa tendência é a procura no mercado à vista, que vem crescendo desde julho e agora ultrapassa 62.000 BTC por mês. Essa expansão é considerada um pré-requisito fundamental para altas maiores no mercado, um padrão observado anteriormente no final de 2020, 2021 e 2024.
As grandes carteiras (as chamadas “baleias”) também estão a contribuir para este impulso ascendente. As suas participações combinadas estão agora a aumentar a uma taxa anual de 331.000 BTC, em comparação com 255.000 BTC no quarto trimestre de 2024 e 238.000 BTC no início do quarto trimestre de 2020. Os dados sugerem que a acumulação permanece acima da tendência de longo prazo e está longe dos níveis de exaustão. Esta situação contrasta fortemente com 2021, quando os saldos das baleias diminuíram cerca de 197 000 BTC. Os dados on-chain da CryptoQuant indicam que a pressão de venda de grandes endereços enfraqueceu.
Fonte: xStation5
Os fluxos líquidos para criptomoedas também estão a aumentar, enquanto a procura institucional por meio de ETFs sediados nos EUA pode apoiar ainda mais o mercado nos próximos meses. Durante o mesmo trimestre do ano passado, os ETFs expandiram as suas participações em 213.000 BTC, marcando um aumento de mais de 70% em relação ao ano anterior.
Fonte: CryptoQuant
Ethereum (D1 timeframe)
O preço da ETH está a subir hoje para níveis não observados desde a segunda quinzena de setembro. Se o movimento ascendente continuar, a próxima meta importante poderá ser em torno de US$ 4.800, igualando as máximas deste ano.
.
Fonte: xStation5
Resumo diário: Crescimento na maioria dos mercados, metais preciosos novamente em ATH
URGENTE: EURUSD ligeiramente em baixa devido às atas do FOMC! 🚨
O UBS eleva o preço-alvo da Micron. As ações estão a subir!
Novo ATH no Paládio 📈🚨
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.