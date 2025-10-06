Bitcoin próximo de ATH 📈Ethereum sobe 3%

As criptomoedas estão a ser negociadas a preços mais elevados hoje, e a última análise da CryptoQuant aponta para um aumento na procura de Bitcoin, juntamente com uma queda na participação de lucros não realizados entre os investidores, o que contribui para limitar a pressão de venda.

Um dos principais impulsionadores dessa tendência é a procura no mercado à vista, que vem crescendo desde julho e agora ultrapassa 62.000 BTC por mês. Essa expansão é considerada um pré-requisito fundamental para altas maiores no mercado, um padrão observado anteriormente no final de 2020, 2021 e 2024.

As grandes carteiras (as chamadas “baleias”) também estão a contribuir para este impulso ascendente. As suas participações combinadas estão agora a aumentar a uma taxa anual de 331.000 BTC, em comparação com 255.000 BTC no quarto trimestre de 2024 e 238.000 BTC no início do quarto trimestre de 2020. Os dados sugerem que a acumulação permanece acima da tendência de longo prazo e está longe dos níveis de exaustão. Esta situação contrasta fortemente com 2021, quando os saldos das baleias diminuíram cerca de 197 000 BTC. Os dados on-chain da CryptoQuant indicam que a pressão de venda de grandes endereços enfraqueceu.

Fonte: xStation5

Os fluxos líquidos para criptomoedas também estão a aumentar, enquanto a procura institucional por meio de ETFs sediados nos EUA pode apoiar ainda mais o mercado nos próximos meses. Durante o mesmo trimestre do ano passado, os ETFs expandiram as suas participações em 213.000 BTC, marcando um aumento de mais de 70% em relação ao ano anterior.



Fonte: CryptoQuant

Ethereum (D1 timeframe)

O preço da ETH está a subir hoje para níveis não observados desde a segunda quinzena de setembro. Se o movimento ascendente continuar, a próxima meta importante poderá ser em torno de US$ 4.800, igualando as máximas deste ano.

Fonte: xStation5