Bitcoin sobe acima dos 107.000$ mesmo com saídas de capital dos ETFs 📈

A Bitcoin subiu quase 1% na segunda-feira, ultrapassando os US$ 107.000, em comparação com os US$ 100.500 observados em 5 de junho. O preço da BTC está agora apenas cerca de 4,5% abaixo do seu máximo histórico. A recuperação é apoiada pelo sentimento positivo em todo o mercado de ações, onde o índice S&P 500 ganhou quase 2% nas últimas cinco sessões, apagando totalmente a retração anterior impulsionada pelas preocupações com a guerra comercial relacionada com Trump. Os investidores estão esperançosos por um avanço nas negociações comerciais entre os EUA e a China.

De acordo com o TheKingfisher.io, há um cluster de liquidez significativo entre US$ 99.000 e US$ 102.000, composto por posições alavancadas em BTC.

Na sexta-feira, 6 de junho, o S&P 500 subiu acima dos 6.000 pontos, atingindo o seu nível mais alto desde fevereiro, enquanto o dólar americano continuou a enfraquecer.

A melhoria das condições técnicas, o enfraquecimento do dólar, o forte otimismo em Wall Street e o crescente otimismo em torno de um potencial acordo comercial com a China estão todos a contribuir para a narrativa de que o Bitcoin poderá em breve ultrapassar os seus máximos históricos.

Após uma correção de curto prazo de cerca de US$ 112.000 para US$ 100.500, a Bitcoin recuperou a marca de US$ 107.000, apesar das sessões recentes terem mostrado saídas líquidas dos ETFs de Bitcoin listados nos EUA, em três sessões consecutivas.

Os dados de sexta-feira mostram que o IBIT da BlackRock registou saídas líquidas de aproximadamente US$ 57 milhões. No entanto, o facto de o impulso permanecer forte, apesar das retiradas dos ETFs, sugere que a atividade institucional pode em breve acelerar à medida que o BTC se aproxima de seus níveis recordes. A Bitcoin também encontrou suporte perto de sua média móvel exponencial (EMA) de 50 dias no gráfico diário, completando uma correção de aproximadamente 10% em relação aos máximos históricos e mantendo uma posição técnica importante.

Bitcoin (período diário)



Fonte: xStation5

Fontes: XTB Research, Bloomberg Finance

O aumento da oferta monetária M2 nos bancos centrais globais também é considerado um fator fundamental que sustenta a narrativa “deflação” de longo prazo do Bitcoin.

Fontes: XTB Research, Bloomberg Finance

