BlackRock atinge os 11,5 triliões de dólares em ativos📈

(BLK.US) divulgou hoje os resultados do 3º trimestre de 2024 antes da sessão de Wall Street e está a ganhar 1,5% durante o pré-mercado. É provável que as ações da maior gestora de activos do mundo reajam ao forte desempenho global, com um recorde de activos sob gestão e entradas líquidas significativas. A BlackRock registou receitas líquidas no terceiro trimestre melhores do que o previsto em quase todos os segmentos, com um desempenho particularmente forte nos fluxos de entrada de longo prazo e nos fluxos líquidos de acções. As receitas dos serviços tecnológicos da empresa ficaram ligeiramente aquém das expectativas, registando um declínio de 1,56% em relação ao ano anterior. As entradas líquidas totais da BlackRock atingiram 221,18 mil milhões de dólares durante o trimestre, excedendo significativamente as expectativas dos analistas e colocando a empresa no bom caminho para ultrapassar os seus objectivos anuais. Para além da ligeira falha nas receitas dos serviços tecnológicos, o relatório foi sólido, apresentando activos sob gestão, entradas líquidas e EPS muito superiores às expectativas. A rendibilidade do capital próprio de 13,0% também se revelou superior ao previsto. Ainda assim, sendo a maior gestora de activos do mundo, a capacidade da BlackRock para continuar a atrair entradas significativas e a aumentar os seus activos sob gestão em vários segmentos atrai a maior parte das atenções e é provável que conduza a reação do mercado à divulgação dos resultados. O movimento implícito de um dia para a empresa com base em dados históricos foi de 2,19%, com uma surpresa média de 6,66% acima do consenso para o EPS ajustado.

Destaques Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Os activos sob gestão (AUM) atingiram um recorde de 11,5 biliões de dólares, um aumento de 26% em relação ao ano anterior

Entradas líquidas totais de 221,18 mil milhões de dólares, excedendo significativamente as estimativas

EPS ajustado de US$ 11,46, superando as expectativas

A receita aumentou 15% em relação ao ano anterior, para US $ 5,2 mil milhões Resultados do terceiro trimestre de 2024 da BlackRock Activos sob gestão: 11,48 biliões de dólares contra 11,19 biliões de dólares previstos (+26% em relação ao ano anterior)

Total de entradas líquidas: 221,18 mil milhões de dólares contra 127,2 mil milhões de dólares esperados

Entradas de longo prazo: $160,17 mil milhões vs $100,02 mil milhões esperados

EPS ajustado: $11,46 vs $10,40 esperados (+5% YoY)

Receitas: $5,20 mil milhões vs $5,0 mil milhões esperados (+15% YoY) Desagregação por segmentos Entradas líquidas de acções: $74,14 mil milhões vs $29,5 mil milhões esperados

Entradas líquidas de Renda Fixa: $62,74 mil milhões vs $58,44 mil milhões esperados

Entradas líquidas institucionais: 55,90 mil milhões de dólares

Entradas líquidas de retalho: 6,86 mil milhões de dólares Outros indicadores-chave Margem operacional: 38,6% vs 38% esperado

Margem operacional ajustada: 45,8% vs 44,1% esperado

Taxas de base e receitas de empréstimos de títulos: 4,03 mil milhões de dólares, em linha com as estimativas

Taxas de desempenho de consultoria de investimento: $388 milhões vs $158,7 milhões esperados

Receitas de serviços tecnológicos: $403 milhões vs $405,1 milhões esperados (-1% YoY)

Total de despesas: $3,19 mil milhões vs $3,09 mil milhões esperados (+11% YoY) Notas adicionais As entradas líquidas totais acumuladas no ano de 360 mil milhões de dólares já ultrapassaram as entradas líquidas do ano inteiro de 2022 e 2023

A BlackRock concluiu a aquisição da Global Infrastructure Partners (GIP) a 1 de outubro, acrescentando 116 mil milhões de dólares em AUM de clientes

A empresa está a posicionar-se como uma plataforma abrangente para os clientes globais investirem nos mercados públicos e privados

A BlackRock beneficiou da subida das acções e do aumento do fluxo de caixa para fundos de rendimento fixo e privados



