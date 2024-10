BoJ pretende deixar as taxas de juro inalteradas na próxima semana 🔴

Na próxima sexta-feira, o Banco do Japão (BOJ) tomará uma decisão sobre as taxas de juro. O último aumento inesperado de 15 pontos base para 25pb causou uma venda em pânico no mercado bolsista mundial e um forte fortalecimento do JPY. Este foi o resultado do chamado carry trade, que foi possível devido às taxas de juro negativas de longa data e ao enfraquecimento contínuo da moeda japonesa. De acordo com fontes bem informadas ligadas ao banco central, é pouco provável que os representantes do BOJ aumentem a taxa de juro de referência do atual nível de 0,25% na próxima reunião de 20 de setembro. A principal razão é a reação negativa do mercado à anterior subida da taxa em julho e a queda recorde do Nikkei 225 em 5 de agosto. O BOJ continua a monitorizar os efeitos da última contração monetária. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app A maioria dos economistas prevê agora que o BOJ adiará a subida das taxas de juro até dezembro ou janeiro, dependendo das condições económicas e financeiras. Esta posição é apoiada pela opinião do Vice-Governador Shinichi Uchida de que o banco evitará aumentos das taxas durante períodos de instabilidade financeira. Atualmente, o mercado estima em apenas 51% a probabilidade de manter os 25 pontos base na reunião do BOJ de 24 de janeiro de 2025, o que tornaria mais provável outra subida de 10 pontos base na seguinte. Além disso, um novo primeiro-ministro do Japão será eleito a 1 de outubro, embora não sejam esperadas grandes alterações na política monetária. USDJPY (D1) A taxa USDJPY está atualmente 11,50% abaixo dos seus máximos do início de julho de 2024. A taxa de câmbio está agora a consolidar-se em torno da zona de suporte de 142,00 a 145,00. A volatilidade do par pode ser excecionalmente alta na próxima semana. Por um lado, vamos conhecer a decisão e a lógica do BOJ e, por outro lado, é provável que a Fed inicie um ciclo de cortes nas taxas de juro. Atualmente, está previsto um corte de 25 pontos base, mas os mercados podem antecipar uma maior flexibilização. Por conseguinte, é possível que, após a publicação da decisão, possamos assistir ao fortalecimento do dólar. Se o BOJ mantiver as taxas, a taxa do USDJPY pode subir. Caso contrário, uma queda na taxa abaixo de 140,0000 pode empurrar os preços para a próxima zona de suporte em 138,0000. Fonte: xStation 5

