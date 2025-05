Bolsas de valores dos EUA registam a pior queda desde Nixon nos primeiros 100 dias de mandato do Presidente Trump

A bolsa de valores dos EUA regista a pior queda desde Nixon nos primeiros 100 dias de mandato do Presidente Trump Os primeiros 100 dias do segundo mandato de Donald Trump como Presidente registaram o pior desempenho das ações de qualquer Presidente dos EUA nos últimos 50 anos, de acordo com a análise de dados da aplicação de investimento XTB. O S&P500 caiu 8% desde a tomada de posse de Trump, a 20 de janeiro. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app A descida do valor das ações norte-americanas ocorreu porque as tarifas aduaneiras, as mudanças no mercado da Inteligência Artificial e uma possível recessão levaram os investidores a retirar fundos dos mercados cotados. A última vez que o mercado registou um pior início de mandato de um Presidente dos EUA foi no segundo mandato de Richard Nixon, em 1973. Joshua Raymond, Diretor-Geral da XTB no Reino Unido, afirmou: "Há obviamente um longo caminho a percorrer no segundo mandato de Trump, mas o veredito do mercado bolsista até à data tem sido consistentemente negativo. Existem agora preocupações reais de que a economia dos EUA possa entrar em recessão este ano, uma recessão que tem o potencial de afetar outras economias a nível global." A queda dos mercados norte-americanos contrasta com o desempenho de outros índices importantes, com os mercados europeus a manterem-se globalmente estáveis durante o mesmo período. O dólar também teve um desempenho fraco em relação à maioria das principais moedas, caindo 8,9% desde que Trump assumiu o cargo. Os principais perdedores na venda dos mercados dos EUA foram os gigantes da tecnologia que compõem os Sete Magníficos. Todas as sete empresas, com exceção da Meta, proprietária do Facebook, registaram quedas acentuadas, lideradas pela Tesla, que caiu cerca de 30% desde 20 de janeiro. "Vários fatores estão a afetar o sentimento dos investidores, entre os quais a sensação crescente de que a China pode estar prestes a enfrentar um verdadeiro desafio ao domínio dos EUA no mercado da IA", afirmou Raymond. "O lançamento do modelo chinês de grande linguagem DeepSeek assustou o mercado e continua a criar incerteza sobre onde e como o mercado de IA se irá desenvolver." Os primeiros 100 dias do segundo mandato do Presidente Trump foram também um dos mais voláteis para os mercados públicos. O "Dia da Libertação", a 2 de abril, quando Trump anunciou a sua política tarifária, levou a uma grave queda nos mercados, com o S&P500 a cair mais de 10% em apenas dois dias. Embora algumas dessas perdas tenham sido atenuadas, a especulação de que o Presidente poderia tentar demitir o Presidente da Reserva Federal levou a oscilações semelhantes, embora menos pronunciadas, no mercado. "Enquanto os investidores diários estarão a apreciar a volatilidade, os investidores a longo prazo ficarão menos impressionados", disse Raymond. "No entanto, podemos todos sentir-nos confortados com os dados económicos subjacentes que sugerem que a economia dos EUA está a resistir à atual turbulência nos mercados e continua forte, dando esperança àqueles que procuram um regresso a condições mais normais."





Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.