Os mercados bolsistas europeus iniciaram a semana com fortes quedas, uma vez que a escalada do conflito com o Irão levou a uma subida dos preços do petróleo e desencadeou um sentimento de risco.

O índice STOXX 600 está a perder até 2,00%, aprofundando a queda de 5,51% da semana passada, deixando o índice quase 7,30% abaixo do seu recorde de fevereiro. Os principais índices, incluindo DE40, FRA40, UK100 e SPA35, estão a cair entre 1,50-2,50%. O índice de volatilidade VSTOXX está a ganhar quase 4,00% para 30,30 pontos - o nível mais elevado desde abril.

Os preços do petróleo subiram mais de 50% só em março, aproximando-se brevemente dos 120 dólares por barril, na sequência da escalada de ataques às infra-estruturas energéticas iranianas e das perturbações no transporte através do Estreito de Ormuz, imobilizando efetivamente uma rota fundamental responsável por cerca de 20 milhões de barris por dia de abastecimento mundial. Os preços do gás na Europa subiram, devido aos receios de interrupções no abastecimento. Os futuros do gás natural subiram mais de 14% para 62 EUR/MWh, após um aumento de 65% na semana anterior, de cerca de 30 EUR/MWh.

Os fluxos de GNL diminuíram e a instalação de GNL de Ras Laffan, no Qatar, foi encerrada. Simultaneamente, os níveis de armazenamento de gás na UE continuam abaixo dos 30%, aumentando as preocupações quanto a uma potencial escassez de energia.

A Alemanha registou uma queda acentuada nas encomendas à indústria de 11,1% m/m em janeiro, muito pior do que os -4,5% esperados, invertendo o aumento de +6,4% de dezembro. As encomendas internas caíram 16,2% e as encomendas externas 7,1%, enquanto a produção industrial diminuiu 0,5%. A fraqueza foi em grande parte causada pela elevada volatilidade - as encomendas no sector dos produtos metálicos caíram 39,4%, enquanto a indústria automóvel subiu 10,4%.

As taxas de rendibilidade das obrigações de dívida pública europeia também estão a subir, com os investidores a começarem a prever uma subida das taxas do BCE de 25 pontos base em julho.

As empresas do sector da energia foram das poucas beneficiárias da subida dos preços do petróleo, enquanto a maioria dos sectores registou uma descida. O sector bancário caiu mais de 3,2%, o sector imobiliário 3,1% e o sector dos recursos básicos está entre os que mais perderam. As companhias aéreas foram pressionadas pelo aumento dos custos dos combustíveis - a Lufthansa caiu 3,9%, enquanto a Air France-KLM caiu 4,1%. As empresas de defesa estão a ganhar, incluindo a italiana Leonardo (+4,00%).

Entre as grandes empresas, a Rolls-Royce desce 3,83%, enquanto a Anglo American perde cerca de 6,30%, reflectindo a venda generalizada nos sectores cíclicos. A Roche caiu 4,75% depois de o seu medicamento oral contra o cancro da mama não ter atingido o objetivo primário num ensaio clínico.

O Irão anunciou Mojtaba Khamenei como o novo líder supremo, reforçando uma posição política mais dura durante a guerra em curso com os EUA e Israel.

A Diretora-Geral do FMI, Kristalina Georgieva, avisou os decisores políticos para “se prepararem para choques históricos”.

