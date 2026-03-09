Durante o fim de semana, o conflito entre o Irão, os Estados Unidos e Israel intensificou-se significativamente. Ambos os lados expandiram as operações militares para incluir infraestruturas energéticas e alvos em toda a região. As forças israelitas realizaram ataques aéreos a várias instalações petrolíferas iranianas perto de Teerão, atingindo pelo menos quatro depósitos de combustível e um centro de transferência de petróleo, provocando grandes incêndios e interrupções no abastecimento de combustível na capital. O Irão respondeu com ataques com mísseis e drones contra posições israelitas, bem como contra infraestruturas energéticas na região do Golfo Pérsico, incluindo tentativas de ataques a grandes instalações petrolíferas e usinas de dessalinização em países vizinhos. Ao mesmo tempo, as tensões intensificaram-se em torno do Estreito de Ormuz, onde o tráfego marítimo ficou praticamente paralisado após ataques a embarcações e ameaças contra petroleiros, interrompendo efetivamente a rota de transporte responsável por cerca de 20% do abastecimento global de petróleo. A escalada também coincidiu com interrupções na produção no Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, onde as entregas de petróleo começaram a acumular-se devido à falta de acesso de petroleiros. Após a escalada do fim de semana, o petróleo Brent abriu com uma alta de 15% e continuou a subir para 119 dólares por barril (+29%). OIL (H1) Fonte: xStation5 Os preços do petróleo recuaram ligeiramente após relatos de que os países do G7 e a Agência Internacional de Energia (AIE) estão a considerar uma liberação coordenada das reservas estratégicas de petróleo. Os ministros das Finanças do G7 estão a preparar uma reunião de emergência para discutir as consequências económicas e a possibilidade de uma libertação conjunta das reservas estratégicas de petróleo coordenada pela AIE. Informações preliminares sugerem que está a ser considerada uma libertação de 300 a 400 milhões de barris, o equivalente a cerca de 25 a 30% das reservas estratégicas globais, que totalizam aproximadamente 1,2 mil milhões de barris. Para comparação, a libertação coordenada de reservas durante a crise entre a Rússia e a Ucrânia em 2022 totalizou cerca de 240 milhões de barris, dos quais aproximadamente metade foi fornecida pelos Estados Unidos. Historicamente, tais intervenções atuam principalmente como um amortecedor temporário que reduz os preços em cerca de 10 a 20 dólares, em vez de alterar permanentemente o equilíbrio da oferta. Fonte: xStation5 O petróleo está a registar um aumento semanal comparável ao observado durante a pandemia da COVID. No entanto, é importante lembrar que os níveis em 2020, a partir dos quais os aumentos começaram, eram significativamente mais baixos, permitindo mudanças relativas mais pronunciadas. Fonte: Bloomberg Finance L.P. O petróleo bruto WTI já valorizou mais de 80% desde o início do ano, representando o maior choque de preços no período analisado. Fonte: xStation5 Em termos mensais, o petróleo registou um aumento superior a 53%. É importante referir que todo o aumento de preços relacionado com a escalada do conflito já ocorreu em março. Por esse motivo, o relatório sobre a inflação do IPC a ser publicado na quarta-feira ainda não refletirá os efeitos deste choque.

