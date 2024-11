Breve comentário aos resultados da SONAE

A Sonae apresentou os seus resultados ontem à noite, no qual verificamos: A quantidade de ativos sobre gestão do grupo (NAV) subiu 0,7% (T/T) e aumentou 3,15% (Y/Y).

O Turnover subiu 22.4% Y/Y

EBITDA cresceu 30.7% Y/Y

Resultado líquido do grupo subiu 7.8% Y/Y

O free cash flow operacional escalou 59.8% Y/Y

A dívida líquida disparou 87.07% Y/Y Podemos justificar o valor do M&A capex em 2024 através do facto da Sonae ter investido 1,071 mil milhões de euros em participações de empresas, como a Musti, de forma a aumentar o seu portfólio. Isto proporcionou ter resultados operacionais melhores, uma diversificação do conglomerado superior e assim obter maiores lucros. Contudo, temos que dar uma nota de atenção para o facto da dívida líquida da empresa quase ter duplicado no espaço de 1 ano. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: Sonae Results Report 9M24 Hoje, após a abertura da bolsa, as ações da Sonae abriram a subir mais de 3,5% mas, neste momento, encontram-se a subir cerca de 1,5%.O gráfico das ações da Sonae mostra variações em torno da gama dos 0,8€ e os 0,98€ ao longo de 2024, tendo claramente uma tendência lateral, note-se que qualquer rompimento do preço desta área pode simbolizar movimentos impulsivos adicionais. Fonte: xStation5 Comparando com as ações da Jerónimo Martins, que também apresentou resultados recentemente, conseguimos verificar que a cotação das ações tem demonstrado uma tendência ascendente no curto prazo, mas a médio prazo a tendência permanece de baixa. Recentemente, o preço quebrou em alta o canal descendente, o que pode indicar que a tendência de baixa está a perder o fôlego. Ainda assim, não devemos comparar diretamente as ações, pois a composição e os setores em que as empresas operam não são os mesmos. Fonte: xStation5 Autores: Vítor Madeira e Adriana Rojão

Autores: Vítor Madeira e Adriana Rojão

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.