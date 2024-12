Broadcom empurra o Nasdaq 📈

US100 sobe 0,8% apoiado pelo setor dos semicondutores

O Nasdaq 100 avançou 0,88% hoje, impulsionado principalmente pelo notável aumento de 9,2% da Broadcom (AVGO.US) para US $ 245,57, à medida que os investidores continuam a digerir o relatório de ganhos da fabricante de chips e as aspirações de IA expandidas. O aumento estende o impulso extraordinário da Broadcom após o ganho recorde de 24% de sexta-feira, que adicionou US $ 206 milhões à sua capitalização de mercado.

Principais destaques:

Broadcom negociando a $ 245.57, elevando os ganhos acumulados no ano para 120%

O volume de negociação subiu para 22,4 milhões de ações, quase 5x a média de 20 dias

A capitalização de mercado da empresa está firmemente acima do marco de US $ 1 bilião

O Nasdaq 100 beneficia da força mais ampla do sector dos semicondutores

A dinâmica da IA está a crescer

Os últimos ganhos da Broadcom revelaram um crescimento impressionante relacionado com a IA, com as vendas de IA no seu segmento de semicondutores a atingirem 12,2 milhões de dólares no ano fiscal - mais do triplo do ano anterior. A expansão da empresa de sua base de clientes de IA para incluir potencialmente a Apple e a OpenAI, além das parcerias existentes com gigantes da tecnologia como Google, Meta e ByteDance, energizou os investidores.

A posição de alta de Wall Street

Os analistas estão cada vez mais otimistas sobre a trajetória de IA da Broadcom, com Stacy Rasgon, da Bernstein, sugerindo que a empresa está tendo seu próprio “momento Nvidia”. A empresa projecta que o seu mercado endereçável de IA poderá atingir os 60-90 milhões de dólares até ao ano fiscal de 2027, embora alguns analistas, incluindo Raymond James, alertem para potenciais abrandamentos do investimento no início de 2025.

A recuperação da Broadcom está fornecendo suporte substancial para o Nasdaq 100, destacando o apetite contínuo por ações de semicondutores com foco em IA. O forte desempenho da empresa tanto nas operações principais quanto em seus negócios VMware recentemente adquiridos sugere que o impulso sustentado pode impulsionar ainda mais o índice de alta tecnologia.

US100 (Intervalo D1)

O índice Nasdaq-100, representado pelo contrato US100, está a ser negociado em máximos históricos. A alta de meados de novembro em 21.255 atua como o nível de suporte inicial para os touros, com a alta de meados de julho de 20.895, estreitamente alinhada com a SMA de 50 dias em 20.851, fornecendo suporte adicional. Para os ursos, os principais alvos incluem a SMA de 100 dias e os máximos de agosto perto de 19.917, que servem como níveis críticos de baixa.