📉Cacau desce 4%

📌Os futuros do cacau recuam perante as previsões de precipitação e dados que sugerem fraca procura

Os futuros do cacau negociados na ICE (COCOA) caíram quase 4% hoje, pressionados pelas previsões de precipitação no Brasil e na Ásia e pelos fracos dados sobre a trituração de grãos, que despertaram preocupações com a procura em todo o mercado. O colapso no processamento de cacau na Malásia em 15% no primeiro trimestre de 2025 (de acordo com o Malaysian Cocoa Board e o Cocoa Manufacturers Group) e no Brasil em 13% (AIPC) sinaliza o enfraquecimento da procura após a forte subida de preços do ano passado. Em 2024, os preços do cacau triplicaram, o que se reflete agora num declínio global da procura de chocolate “caro” e dos seus subprodutos.

Em consequência da subida dos preços do cacau, tornou-se extremamente dispendioso para os produtores e transformadores de chocolate repor as existências. A escassez de oferta na Costa do Marfim e no Gana - os dois maiores produtores mundiais - complicou as perspectivas de mercado para centenas de empresas do setor.

As ações do fabricante americano de chocolate Hershey (HSY.US) ainda estão a lutar para recuperar dos mínimos de quatro anos.

Na semana passada, o maior produtor de chocolate do mundo, o suíço Barry Callebaut (BARN.CHN), registou uma queda nos volumes de vendas e reduziu a sua orientação para as receitas, citando o impacto dos elevados preços do cacau. Na sequência deste anúncio, as suas ações caíram para os níveis mais baixos dos últimos 14 anos.

As preocupações com a oferta mantêm-se, apesar de as entregas nos portos da Costa do Marfim estarem acima dos níveis do ano passado e de as existências de cacau nos armazéns monitorizados pela bolsa terem atingido o seu nível mais elevado em mais de cinco meses. Além disso, as previsões meteorológicas apontam agora para o regresso da precipitação no Gana e na Costa do Marfim.

Este cenário aliviaria os receios de uma estação seca e difícil na África Ocidental. De acordo com os dados recolhidos pela Bloomberg, as chuvas deverão trazer a tão necessária humidade às principais áreas de cultivo de cacau, enquanto as chuvas sazonais nas regiões de cacau da África Oriental estão a apoiar o desenvolvimento das árvores. Chuvas mais fortes também estão a ocorrer atualmente nas regiões produtoras de cacau da Indonésia e da Malásia, aumentando as expectativas de futuras melhorias na oferta.

CACAU (D1)

Os futuros do cacau caíram 4.3% hoje para $ 7,879, e uma queda abaixo de $ 7,600 pode abrir caminho para testar as baixas locais do outono de 2024 perto de $ 6,295. Com base na metodologia de ação do preço, a próxima grande resistência - apoiada pela retração de Fibonacci de 71,6% do rali de 2024 - está localizada em torno da área de US $ 8.200.

Fonte: xStation5