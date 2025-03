Cacau tomba 4% atingindo mínimos depois dos inventários dispararem na ICE 📉

Os futuros do CACAU caíram 4% hoje na ICE, atingindo mínimos de 4 meses, pressionados pela melhoria da oferta, aliviando as tensões do mercado apertado e pressionando os grandes especuladores a abandonar o posicionamento longo. O mercado global de cacau está passar por uma mudança, com a Organização Internacional do Cacau (ICCO) prevendo um excedente de 142.000 toneladas métricas para a temporada 2024/25 - marcando o primeiro excesso de oferta em quatro anos. De acordo com as projecções da ICCO, a produção global de cacau deverá aumentar quase 8% em relação ao ano anterior, atingindo 4,84 milhões de toneladas métricas (MMT) .

prevendo um - marcando o primeiro excesso de oferta em quatro anos. De acordo com as projecções da ICCO, . Além da conversa sobre os fundamentos do mercado, a Hershey - um dos maiores produtores de chocolate do mundo - enfatizou recentemente que os preços futuros do cacau continuam a ser influenciados pela dinâmica da oferta e da procura. Aumento dos inventários da ICE Os inventários de cacau monitorizados pela ICE nos portos dos EUA registaram uma recuperação notável depois de terem atingido um mínimo de 21 anos de aproximadamente 1,26 milhões de sacas em 24 de janeiro . Na quinta-feira, os estoques haviam subido para uma alta de quase quatro meses de 1,64 milhão de sacas , indicando melhores condições de oferta.

depois de terem atingido um . Na quinta-feira, os estoques haviam subido para uma , indicando melhores condições de oferta. Entretanto, a Nigéria, o quinto maior produtor mundial de cacau, registou um aumento de 27% em relação ao ano anterior nas exportações de cacau em janeiro, atingindo 46.970 MT. Este aumento significativo destaca o aumento da oferta da África Ocidental, uma das principais regiões produtoras. Sinais contraditórios da Costa do Marfim A Costa do Marfim, o maior exportador de cacau do mundo, continua a ser um fator crítico nas tendências da oferta global . Os dados do governo mostram que , de 1 de outubro a 9 de março, os agricultores da Costa do Marfim enviaram 1,40 MMT de cacau , um aumento de 15% em relação ao ano anterior . No entanto, esta taxa de crescimento abrandou consideravelmente em comparação com o aumento de 35% registado em dezembro , o que suscita preocupações quanto às tendências futuras das exportações.

. Os dados do governo mostram que , um . No entanto, esta taxa de crescimento abrandou consideravelmente em comparação com o , o que suscita preocupações quanto às tendências futuras das exportações. A Costa do Marfim, o maior produtor mundial de cacau, está a preparar-se para uma colheita intermédia mais pequena do que o habitual , uma vez que as condições climatéricas secas, em especial os ventos Harmattan, ameaçam os rendimentos. A colheita secundária, que começa em abril, deverá atingir cerca de 400.000 toneladas , contra 440.000 toneladas no ano passado , de acordo com as estimativas da Bloomberg.

, uma vez que ameaçam os rendimentos. A colheita secundária, que começa em abril, deverá atingir , contra , de acordo com as estimativas da Bloomberg. Embora alguns analistas apontem para a recente precipitação nas regiões ocidentais como um potencial impulso para a última parte da colheita, subsistem preocupações quanto à qualidade das sementes e aos níveis globais de oferta . Os processadores locais de cacau receiam que as condições climatéricas adversas tenham enfraquecido as árvores , o que levou a um menor número de vagens e a uma qualidade inferior.

como um potencial impulso para a última parte da colheita, subsistem preocupações quanto à . Os processadores locais de cacau receiam que , o que levou a um menor número de vagens e a uma qualidade inferior. As reservas mundiais de cacau continuam a ser escassas e, apesar da recente projeção de um excedente de 142 000 toneladas da ICCO, alguns especialistas ainda prevêem um défice de oferta. A principal época de colheita, com início em outubro, estará agora em foco, uma vez que a precipitação adequada nos próximos meses será essencial para estabilizar a produção. Preocupações com a procura Apesar do aumento da oferta, as pressões do lado da procura estão a pesar sobre os preços do cacau . Os executivos dos principais fabricantes de chocolate , Hershey e Mondelez , manifestaram a sua preocupação quanto ao impacto dos preços recorde do cacau na procura dos consumidores.

. Os executivos dos principais fabricantes de chocolate , manifestaram a sua preocupação quanto ao impacto na procura dos consumidores. Os executivos da Hershey reconheceram em fevereiro que os custos elevados estão a forçar a empresa a alterar as fórmulas dos seus produtos , substituindo o cacau por ingredientes alternativos para mitigar o aumento das despesas. Esta mudança sublinha as potenciais implicações a longo prazo do cacau caro na indústria do chocolate.

, substituindo o cacau por ingredientes alternativos para mitigar o aumento das despesas. Esta mudança sublinha as potenciais implicações a longo prazo do cacau caro na indústria do chocolate. Embora o mercado do cacau esteja atualmente a navegar numa perspetiva de excedente e a mudar os padrões da procura, a volatilidade dos preços continua a ser um tema chave, uma vez que os comerciantes e produtores avaliam o equilíbrio entre a força da oferta e o sentimento do consumidor. CACAU (intervalo D1) Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.