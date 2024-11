Café dispara 4.6% devido a problemas na oferta 📈

Os futuros do caf√© Ar√°bica sobem 4,6% para 323 d√≥lares, num contexto de receios de uma escassez da oferta mundial (tempo seco e quente no Brasil) e da amea√ßa de tarifas sobre as importa√ß√Ķes para os EUA. Mais de 70% de desempenho dos pre√ßos este ano, levando os pre√ßos para o n√≠vel mais alto desde 1977. √Č prov√°vel que a produ√ß√£o brasileira de Ar√°bica diminua na pr√≥xima √©poca, reduzindo a oferta mundial, que j√° √© escassa.¬† O Brasil, o maior exportador de gr√£os de caf√© ar√°bica de qualidade superior, est√° a debater-se com preocupa√ß√Ķes sobre a sua pr√≥xima colheita de 2025-26 devido √† volatilidade meteorol√≥gica. Os produtores de caf√© tamb√©m est√£o a acalmar as vendas depois de j√° terem movimentado volumes significativos da atual colheita, o que conduzir√° a uma oferta reduzida at√© √† pr√≥xima colheita em maio. O Vietname, o principal produtor de robusta , enfrentou um duplo golpe: a seca durante os per√≠odos cr√≠ticos de crescimento e as fortes chuvas durante a colheita, com impacto na qualidade e quantidade da produ√ß√£o.

Os vendedores e torrefactores aumentaram os preços e reduziram os descontos para gerir as margens. A Nestlé anunciou aumentos de preços e embalagens mais pequenas, uma vez que os preços do robusta subiram quase 90% este ano . Entretanto, os custos de cobertura e os potenciais incumprimentos dos produtores estão a aumentar a pressão sobre os participantes no mercado. As apostas especulativas em alta continuam a ser historicamente elevadas, reflectindo a confiança dos gestores de fundos na continuação do aumento dos preços, apesar da volatilidade a curto prazo.

este ano Entretanto, os custos de cobertura e os potenciais incumprimentos dos produtores est√£o a aumentar a press√£o sobre os participantes no mercado. As apostas especulativas em alta continuam a ser historicamente elevadas, reflectindo a confian√ßa dos gestores de fundos na continua√ß√£o do aumento dos pre√ßos, apesar da volatilidade a curto prazo. A iminente regulamenta√ß√£o da UE em mat√©ria de desfloresta√ß√£o e os potenciais direitos aduaneiros sobre o com√©rcio sob a administra√ß√£o Trump est√£o a contribuir para a incerteza, levando a uma antecipa√ß√£o das vendas com destino aos EUA. Os produtores secund√°rios, como a Col√īmbia e a Costa Rica, ainda est√£o a recuperar de condi√ß√Ķes meteorol√≥gicas adversas, o que dificulta ainda mais a oferta mundial. COFEE (intervalo D1) ¬† Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Destaques do √ļltimo relat√≥rio CoT do caf√© O total de contratos em aberto diminuiu no Caf√© (ICE) em 5.819 contratos, para 199.432 contratos. Esta queda indica uma participa√ß√£o reduzida ou ajustes de posi√ß√£o por parte dos traders. As posi√ß√Ķes longas de managed money registaram um aumento l√≠quido de 2.910 contratos, reflectindo o sentimento de alta entre os especuladores.

As posi√ß√Ķes curtas dos produtores/comerciantes continuam a ser dominantes, com 94.099 contratos (protegendo-se contra futuras quedas de pre√ßos), em compara√ß√£o com apenas 34.985 contratos longos, indicando que eles est√£o predominantemente protegendo-se contra potenciais quedas de pre√ßos. O decl√≠nio de 4.052 contratos curtos sugere que alguns produtores est√£o a reduzir as suas coberturas, possivelmente devido √† estabiliza√ß√£o das preocupa√ß√Ķes com a oferta.

Managed Money (Traders Especulativos) As posi√ß√Ķes longas aumentaram em 2.910 contratos, elevando o seu total para 64.891 contratos, sinalizando um maior interesse especulativo em pre√ßos mais altos. As posi√ß√Ķes curtas relativamente baixas (3.308 contratos) indicam que a maioria dos especuladores permanecem em alta. As posi√ß√Ķes de spread (24.100 contratos) diminu√≠ram em 1.189 contratos, possivelmente indicando um apetite reduzido por estrat√©gias complexas como spreads de calend√°rio. Os quatro maiores operadores controlam 22,5% das posi√ß√Ķes curtas e 13,0% das posi√ß√Ķes longas, o que revela uma concentra√ß√£o do risco entre os principais operadores. De um modo geral, no relat√≥rio do CoT, podemos ver que os gestores de fundos est√£o muito mais optimistas em rela√ß√£o ao caf√© do que os participantes diretos no mercado. A subida dos pre√ßos do caf√© dever√° sobrecarregar os consumidores com custos mais elevados, enquanto os caf√©s e torrefactores enfrentam o desafio de equilibrar a acessibilidade dos pre√ßos com a preserva√ß√£o das margens.

Este material √© uma comunica√ß√£o de marketing na ace√ß√£o do artigo 24.¬ļ, n.¬ļ 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunica√ß√£o de marketing n√£o √© uma recomenda√ß√£o de investimento ou informa√ß√£o que recomenda ou sugere uma estrat√©gia de investimento na ace√ß√£o do Regulamento (UE) n.¬ļ 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamenta√ß√£o do abuso de mercado) e revoga√ß√£o da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comiss√£o 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comiss√£o (UE ) 2016/958 de 9 de mar√ßo de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.¬ļ 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito √†s normas t√©cnicas regulamentares para as disposi√ß√Ķes t√©cnicas para a apresenta√ß√£o objetiva de recomenda√ß√Ķes de investimento, ou outras informa√ß√Ķes, recomenda√ß√£o ou sugest√£o de uma estrat√©gia de investimento e para a divulga√ß√£o de interesses particulares ou indica√ß√Ķes de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na √°rea de consultoria de investimento, nos termos do C√≥digo dos Valores Mobili√°rios, aprovado pelo Decreto-Lei n.¬ļ 486/99, de 13 de Novembro. A comunica√ß√£o de marketing √© elaborada com a m√°xima dilig√™ncia, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da prepara√ß√£o e √© desprovida de quaisquer elementos de avalia√ß√£o. A comunica√ß√£o de marketing √© elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situa√ß√£o financeira individual e n√£o apresenta qualquer estrat√©gia de investimento de forma alguma. A comunica√ß√£o de marketing n√£o constitui uma oferta ou oferta de venda, subscri√ß√£o, convite de compra, publicidade ou promo√ß√£o de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal n√£o se responsabiliza por quaisquer a√ß√Ķes ou omiss√Ķes do cliente, em particular pela aquisi√ß√£o ou aliena√ß√£o de instrumentos financeiros. A XTB n√£o aceitar√° a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limita√ß√£o, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informa√ß√Ķes contidas na presente comunica√ß√£o comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informa√ß√Ķes sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes n√£o constituem qualquer garantia ou previs√£o de resultados futuros. O desempenho passado n√£o √© necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informa√ß√£o f√°-lo inteiramente por sua conta e risco.