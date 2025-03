Café perde 4% devido a previsões de chuva no Brasil📉 Cafebras e Atlantica pedem proteção contra a falência

Os futuros do café interromperam a sua série de três sessões de perdas hoje, caindo mais de 4%. Nos últimos dias, os preços do café tinham subido devido a preocupações com a diminuição da produção no Brasil, onde a seca persistente está a exacerbar os receios sobre as colheitas futuras. Além de uma mudança gradual nas previsões meteorológicas, as projecções actualizadas e significativamente mais elevadas das colheitas no Uganda também estão a contribuir para a queda dos preços. Além disso, os preços do café estão a cair porque os comerciantes brasileiros Atlantica e Cafebras pediram proteção contra a falência.

O colapso de grandes comerciantes de café como a Cafebras e a Atlântica pode estar a exercer uma pressão descendente sobre os preços por várias razões, incluindo a potencial liquidação de inventários para pagar dívidas, o que aumenta a oferta , e o encerramento forçado de posições longas utilizadas para cobrir as entregas .

, e o forçado . As previsões meteorológicas que prevêem um aumento gradual da precipitação na próxima semana poderão limitar ainda mais os ganhos de preços - a menos que as previsões se alterem ou a precipitação se revele insuficiente. De acordo com o Serviço Meteorológico Mundial , nos últimos dias foram observados aguaceiros ligeiros e trovoadas periódicos nas regiões produtoras de café. No entanto, as condições de solo seco continuam a ser a tendência dominante, embora as temperaturas não tenham sido excessivamente altas.

, nos últimos dias foram observados aguaceiros ligeiros e trovoadas periódicos nas regiões produtoras de café. No entanto, as condições de solo seco continuam a ser a tendência dominante, embora as temperaturas não tenham sido excessivamente altas. Enquanto isso, os mapas meteorológicos indicam que, nas últimas 18 horas, a principal região cafeeira de Minas Gerais recebeu pouca ou nenhuma chuva. Além disso, os níveis de humidade do solo na parte sul da região caíram para o seu ponto mais baixo em sete anos .

recebeu pouca ou nenhuma chuva. Além disso, os níveis de humidade do solo na parte sul da região caíram para o seu . Por outro lado, o Uganda - embora seja um exportador de café mais pequeno do que o Brasil - espera que as exportações totais atinjam 8,2 milhões de sacas este ano, de acordo com dados do governo. Esse número é significativamente maior que os 6,9 milhões de sacas estimados pelo USDA em setembro do ano passado, traduzindo-se em um adicional de 86.000 toneladas de oferta inesperada entrando no mercado.

CAFÉ (Intervalo H1)

O declínio dos preços abrandou em torno do nível de retração Fibonacci de 23,6% do recente impulso ascendente, enquanto os indicadores RSI e MACD sinalizam uma dominância de baixa. De acordo com a Sucden Financial, os indicadores técnicos sugerem que o mercado está a sobreaquecer após os últimos ganhos. Além disso, o declínio no número de contratos activos no mercado de opções pode contribuir para o aumento da volatilidade dos preços devido à redução da liquidez.

Fonte: xStation5