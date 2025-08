Café sobe 3%, tarifas e meteorologia do Brasil fazem aumentar os preços 📈

Após uma sessão fraca no final da semana passada, os futuros do café na ICE (COFFEE) iniciaram uma recuperação, subindo para os níveis mais altos da semana. A tarifa de 50% sobre as importações brasileiras, anunciada pelo presidente Trump, incluirá o café e entrará em vigor em 6 de agosto de 2025. Esse é o principal catalisador por trás da forte recuperação após as recentes quedas. Um apoio adicional vem das condições climáticas adversas na principal região do Brasil, Minas Gerais. Na sexta-feira, 1º de agosto, os futuros do arábica em Nova Iorque caíram quase 4,5% , principalmente devido à conclusão da safra de café no Brasil — 90% da colheita total já havia sido colhida. Os mercados se recuperaram fortemente na segunda-feira, impulsionados pelas notícias sobre as tarifas e pela expansão das exportações brasileiras de café para a China.

As condições meteorológicas também continuam a ser um fator não negligenciável. Na semana passada, Minas Gerais recebeu apenas 31% da precipitação normal, e no final de julho ocorreram fortes tempestades de granizo que afetaram aproximadamente 1.500 hectares de plantações de café. Embora isso represente apenas 0,2% da área total da região, acrescentou ainda mais pressão a uma cadeia de abastecimento global já restrita. Se as tarifas dos EUA forem implementadas, os torrefadores americanos podem ser forçados a buscar fontes alternativas — Colômbia, África ou Ásia. O problema? Stocks limitados e oferta restrita. De acordo com analistas da Pine Agronegócios, sem um substituto viável para os 7 a 8 milhões de sacas de café brasileiro importadas anualmente pelos EUA, o mercado de misturas de café mainstream pode enfrentar sérias perturbações. Além disso, o diferencial reduzido entre os contratos de setembro e dezembro na ICE sugere um interesse crescente em entregas imediatas. Alguns especulam que uma parte dos stocks europeus certificados pela ICE pode acabar sendo redirecionada para o mercado dos EUA. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Gráficos de preços do café (H1, D1)

