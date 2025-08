Resumo do dia: Wall Street e criptos corrigem após dados do ISM

As quedas de hoje em Wall Street e nos mercados europeus resultaram da realização de lucros após o relatório ISM de julho para o setor de serviços, que mostrou pressões inflacionárias contínuas com queda nos índices de encomendas e emprego. Os investidores ficaram surpreendidos ao ver o componente de preços subir para o seu nível mais alto em quase três anos, no entanto nesta altura uma parte das quedas já foi apagada.

O ISM para o setor de serviços em julho ficou em 50,1, abaixo das expectativas de 51,5 e abaixo dos 50,8 de junho, enquanto as pressões de preços subiram de 67,5 para 69,9. As novas encomendas e o emprego também caíram, com as exportações e importações passando da expansão para a recessão, indicando o impacto das tensões tarifárias no comércio.

Os contratos no US100 estão a perder quase 0,6%, testando níveis em torno de 23.200 pontos, e quedas semelhantes são observadas no mercado de criptomoedas e nas ações de empresas americanas de menor porte. A correção ocorre apesar dos bons resultados trimestrais das principais empresas de tecnologia, mas é pequena em termos de extensão por enquanto.

A Fed poderá continuar relutante em flexibilizar a política monetária, apesar dos riscos decorrentes de um mercado de trabalho mais fraco e dos dados fracos do ISM da indústria transformadora e dos serviços, que começam lentamente a ofuscar as pressões inflacionistas mais elevadas.

O défice comercial dos EUA em junho foi menor do que o esperado e significativamente inferior ao do mês anterior. A balança comercial dos EUA em junho ascendeu a -60,2 mil milhões de dólares, contra uma estimativa de -61 mil milhões de dólares, e foi significativamente inferior aos -71,5 mil milhões de dólares registados em maio.

Apesar da queda no índice, ainda podemos encontrar algumas empresas que estão a ter um desempenho excepcionalmente bom. Uma delas é a Palantir, cujo preço das ações subiu quase 7% face a resultados trimestrais superiores ao esperado. As ações da Heico caíram acentuadamente, recuando da zona de máximos históricos de 340 dólares por ação, com uma queda superior a 6%.

O valor da rupia indiana em relação ao dólar americano caiu depois que Donald Trump fez um discurso no qual ameaçou aumentar significativamente as tarifas sobre as exportações indianas devido às contínuas importações de petróleo russo. Espera-se que as tarifas entrem em vigor dentro de 24 horas.

O presidente dos EUA, Trump, abordou as negociações comerciais em curso com a China, afirmando que o presidente chinês, Xi Jinping, solicitou uma reunião presencial. Trump disse que se reuniria com Xi antes do final do ano se um acordo comercial fosse alcançado e enfatizou: “Estamos muito perto de um acordo”.

Trump também anunciou várias novas medidas comerciais. Ele anunciou que os EUA irão inicialmente impor uma pequena tarifa sobre produtos farmacêuticos, que aumentará para 150% ou mesmo 250% após um ano. Ele acrescentou que anunciaria medidas adicionais sobre semicondutores e circuitos integrados na próxima semana.

No mercado cambial em geral, a libra esterlina e o dólar australiano tiveram o melhor desempenho hoje. No entanto, foi evidente uma elevada pressão descendente sobre o iene japonês.

As quedas nas cotações dos principais índices levaram os metais preciosos a ter um desempenho melhor. Os preços da prata subiram quase 1,23% hoje, enquanto o ouro adiciona 0,23%.

Os futuros do café estão a reverter as quedas da semana passada e a ganhar quase 3% devido às tarifas de 50% dos EUA sobre o Brasil, que abrangerão o café, e ao tempo mais chuvoso em Minas Gerais.

A saída de capital do mercado de ações também está a alimentar as criptomoedas. Os preços do Ethereum caíram 3% hoje, enquanto os preços do Bitcoin caíram 1,5%.

A Rússia afirmou que irá considerar a suspensão das operações militares no seu espaço aéreo na guerra com a Ucrânia, na sequência dos esforços de paz de Donald Trump.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.