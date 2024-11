Calendário económico: a atenção dos investidores e dos bancos centrais centra-se no relatório do CPI dos EUA📈

O evento mais importante desta semana é, sem dúvida, a divulgação do relatório do CPI dos EUA, que será publicado hoje à 01:30 PM BST. Para além disso, valerá a pena estar atento aos comentários dos membros do FOMC, incluindo Kashkari, Schmid e Logan.

As expectativas dos analistas sugerem que a inflação nos EUA em outubro poderá ter aumentado 2,6% em termos anuais, em comparação com os 2,4% registados em setembro. Entretanto, espera-se que a inflação subjacente se mantenha inalterada em 3,3% em termos anuais. Na última conferência de imprensa após a decisão da Reserva Federal, Jerome Powell afirmou que a inflação está a aproximar-se firmemente do objetivo de 2%, embora a inflação subjacente permaneça um pouco elevada. As expectativas de inflação foram descritas como “bem ancoradas”. De acordo com Powell, a última leitura da inflação não foi excecionalmente má, mas excedeu ligeiramente as previsões, proporcionando uma base para uma maior cautela.

Neste contexto, os dados de hoje para outubro serão revelados. Parece que, para que a Fed considere um corte nas taxas em dezembro, deveremos ver leituras pelo menos em linha com as expectativas e a confirmação de uma tendência desinflacionista contínua. Quaisquer surpresas negativas reduzirão as hipóteses de um corte de 25 pontos base em dezembro.

Calendário diário detalhado:

09:45 AM GMT, Reino Unido - Discurso do Membro do MPC do BoE, Mann

10:30 AM GMT, Alemanha - Leilão do Bund Alemão a 10 anos:

anterior 2.310%;

01:30 PM GMT, Estados Unidos - Discurso de Kashkari, membro do FOMC

01:30 PM GMT, Estados Unidos - Dados da Inflação para outubro:

CPI subjacente: previsão de 3,3% em relação ao ano anterior; anterior 3,3% em relação ao ano anterior;

CPI básico: previsão 0,3% MoM; anterior 0,3% MoM;

CPI: previsão 2.6% A.A.; anterior 2.4% A.A;

CPI: previsão 0.2% MoM; anterior 0.2% MoM;

02:30 PM GMT, Estados Unidos - Discurso de Williams, membro do FOMC

09:30 PM GMT, Estados Unidos - Dados da EIA:

Stock Semanal de Petróleo Bruto API: anterior 3.132M;

12:30 AM GMT, Austrália - Dados do Emprego para outubro:

Mudança de emprego: previsão 25.2K; anterior 64.1K;

Variação do pleno emprego: anterior 51,6K;

Taxa de Participação: previsão 67,2%; anterior 67,2%;

Taxa de Desemprego: previsão 4.1%; anterior 4.1%;

12:30 AM GMT, Austrália - Discurso do Governador Assistente do RBA, Jones