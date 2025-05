Calendário económico: Banco de Inglaterra em destaque esta sessão (08.05.2025)

A reunião da Fed terminou ontem, mas não é o fim da semana dos bancos centrais. O Banco de Inglaterra vai anunciar hoje a sua decisão sobre a taxa de juro, com os mercados a esperarem uma redução de 25 pontos base. Esta primeira redução das taxas desde fevereiro deverá responder ao risco de abrandamento económico decorrente da política comercial dos EUA. Apesar do consenso, há vozes que sugerem que alguns membros do Comité de Política Monetária do Banco de Inglaterra podem favorecer um corte mais agressivo de 50 pontos base para aliviar a pressão sobre as famílias e as empresas.

O Reino Unido permanecerá no centro das atenções hoje, também devido à especulação em torno da conferência de hoje na Sala Oval. Ontem à noite, Trump anunciou que será revelado um “importante acordo comercial com representantes de um grande e respeitado país”. A apreciação da libra esterlina no início da sessão reflecte as expectativas do mercado em relação à conferência, enquanto os progressos comunicados nas negociações comerciais estão a alimentar o otimismo no mercado de acções.

Para além do Banco de Inglaterra, o Riksbank da Suécia e o Norges Bank da Noruega também publicarão as suas decisões monetárias, o que significa que deveremos assistir a uma maior volatilidade no mercado cambial em breve. Como é típico às quintas-feiras, também receberemos dados sobre as reivindicações de desemprego dos E.U.. A leitura da semana passada excedeu significativamente as expectativas, mas a previsão de hoje sugere um retorno à média estável de 4 semanas para este ano.

Calendário económico para hoje:

07:00 BST, Alemanha - Dados da Balanca de Comercio para marco:

Balança comercial alemã: real 21.1B; previsão 19.0B; anterior 17.9B;

Exportações Alemãs: 1,1% MoM; previsão 1,0% MoM; anterior 1,8% MoM;

Importações Alemãs: real -1,4% MoM; previsão 0,4% MoM; anterior 0,5% MoM;

07:00 BST, Alemanha - Produção Industrial de março:

Produção Industrial Alemã: real 3.0% MoM; previsão 0.9% MoM; anterior -1.3% MoM;

Produção Industrial Alemã: real -0.42% YoY; anterior -4.10% YoY;

07:00 BST, Reino Unido - Índice de Preços da Habitação Halifax para abril:

real 3.2% YoY; previsão 2.6% YoY; anterior 2.9% YoY;

0.3% MoM; previsão 0.2% MoM; anterior -0.5% MoM;

10:00 BST, Reino Unido - Taxa hipotecária (GBP) para abril:

anterior 7.23%;

10:40 BST, Alemanha - Discurso do alemão Buba Balz

12:00 BST, Reino Unido - Votação do MPC do BoE para maio:

previsão 0; anterior 0;

12:00 BST, Reino Unido - votação do MPC do BoE inalterada para maio:

previsão 0; anterior 8;

12:00 BST, Reino Unido - Voto do MPC do BoE: redução para maio:

previsão 9; anterior 1;

12:00 BST, Reino Unido - Decisão da taxa de juro do BoE para maio:

previsão 4,25%; anterior 4,50%;

12:00 BST, Reino Unido - Actas da reunião do CPM do BoE

01:00 PM BST, Reino Unido - Carta de Inflação do BOE

01:30 BST, Estados Unidos - Dados sobre o emprego:

Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego: previsão 231K; anterior 241K;

Produtividade não-agrícola (Q1): previsão -0,4% QoQ; anterior 1,5% QoQ;

Pedidos de Subsídio de Desemprego: média de 4 semanas: anterior 226.00K;

Pedidos de Subsídio de Desemprego Contínuo: previsão 1,890K; anterior 1,916K;

01:30 PM BST, Estados Unidos - Custos Unitários de Trabalho (Q1):

previsão 5.3% QoQ; anterior 2.2% QoQ;

02:00 PM BST, Zona Euro - Discurso do Membro do Conselho de Supervisão do BCE Tuominen

02:15 PM BST, Reino Unido - Discurso do Governador do BoE, Bailey

06:00 BST, Estados Unidos - Dados do PIB:

PIBNow do Fed de Atlanta (2.º trimestre): previsão 2,2%; anterior 2,2%;

06:00 BST, Estados Unidos - Leilão de Obrigações a 30 anos:

anterior 4,813%;

09:30 BST, Estados Unidos - Balanço do Fed:

anterior 6,709B;

09:30 BST, Estados Unidos - Saldos de Reserva com Bancos da Reserva Federal:

anterior 3.000T;

12:30 BST, Japão - Dados da Inflação para março:

Gastos das Famílias: previsão 0.2% YoY; anterior -0.5% YoY;

Despesas das Famílias: previsão -0,5% MoM; anterior 3,5% MoM;

12:30 BST, Japão - Rendimento salarial global dos empregados para março:

previsão 2.4%; anterior 3.1%;

12:30 BST, Japão - Pagamento de horas extras para março: