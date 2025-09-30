Calendário económico: Dados sobre a economia europeia em destaque

Hoje é o último dia do trimestre, o que sugere que a volatilidade nos mercados poderá aumentar. Com a aproximação do final do mês, serão publicados vários dados macroeconómicas preliminares, com destaque para a Europa, embora os principais dados dos EUA também sejam divulgados durante a tarde. Os dados já divulgados pelo Japão mostraram uma fraqueza tanto na produção industrial como nas vendas a retalho, o que é improvável que apoie aumentos agressivos das taxas pelo Banco do Japão (BoJ), apesar das actas da reunião de setembro indicarem um forte grupo de “hawkishs” que favorecem novos aumentos em direção à taxa neutra. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Durante a sessão asiática, foram publicados vários números do PMI chinês, que superaram largamente as expectativas, apontando para um impacto positivo das recentes medidas de estímulo. Apenas o PMI da indústria transformadora para as grandes empresas estatais se manteve ligeiramente abaixo do limiar dos 50 pontos. Separadamente, o Banco da Reserva da Austrália (RBA) manteve as taxas de juro em 3,6%, em linha com as expectativas. O AUD/USD continua os fortes ganhos observados nas últimas sessões, já que o comunicado do RBA citou o aumento dos riscos de inflação e um sólido cenário económico. Calendário económico de hoje (BST) 07:00 BST Reino Unido - PIB final do 2º trimestre (y/y). Previsão: 1,2%; Anterior: 1,3%

- PIB final do 2º trimestre (y/y). 07:00 BST Alemanha - Vendas a retalho para agosto s.a. (m/m). Previsão: 0.5%; Anterior: -1.5%

- Vendas a retalho para agosto s.a. (m/m). 07:45 BST França - Inflação do IPC para setembro (y/y). Previsão: 1,3%; Anterior: 0,9%

- Inflação do IPC para setembro (y/y). 08:00 BST Suíça - Barómetro económico KOF para setembro. Previsão: 97.1; Anterior: 97.4

- Barómetro económico KOF para setembro. 08:55 BST Alemanha - Taxa de Desemprego para setembro. Previsão: 6,3%; Anterior: 6,3%

- Taxa de Desemprego para setembro. 09:00 BST Polónia - Inflação do IPC para setembro (y/y). Previsão: 3,0%; Anterior: 2,9%

- Inflação do IPC para setembro (y/y). 10:30 BST UEM - Discurso da Presidente do BCE , Christine Lagarde

- Discurso da Presidente , Christine Lagarde 13:00 BST Alemanha - Inflação do IPC para setembro (y/y). Previsão: 2,3%; Anterior: 2,2%

- Inflação do IPC para setembro (y/y). 14:00 BST EUA - Índice de Preços da Habitação para julho (m/m). Previsão: 0,0%; Anterior: -0,2%

- Índice de Preços da Habitação para julho (m/m). 14:45 BST EUA - Índice PMI de Chicago. Previsão: 43.1; Anterior: 41.5

- Índice PMI de Chicago. 15:00 BST EUA - Conference Board Confiança do Consumidor para setembro. Previsão: 96; Anterior: 97.4

