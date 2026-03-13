Destaques da semana que vem

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Tensão no Estreito Ormuz manteve os mercados em alerta, após notícias sobre minas iranianas e operações militares para proteger a navegação.
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O Brent manteve-se acima dos 120 dólares por barril, sustentado por um forte prémio de risco geopolítico.
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Bolsas globais em queda: S&P500, Nasdaq e STOXX 600 recuaram com receios de inflação e abrandamento económico.
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Setores mais sensíveis ao crescimento, como tecnologia e consumo, foram os mais pressionados.
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Crescem preocupações no mercado de crédito privado, com alguns fundos a enfrentar resgates elevados.
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Ações de bancos internacionais recuaram com receios de exposição ao mercado de crédito privado.
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A Agência Internacional de Energia anunciou a libertação de 400 milhões de barris de reservas estratégicas para para estabilizar o mercado petrolífero.
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Decisão de política monetária do RBA – mercado atribui elevada probabilidade a nova subida de juros.
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Reunião da FOMC – taxas deverão manter-se, mas foco nas projeções económicas e no discurso de Powell.
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Decisão do Banco de Inglaterra – mercado passou a esperar manutenção das taxas após subida do petróleo.
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Reunião do BCE– investidores atentos às novas projeções e a um possível tom mais hawkish devido à energia.
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Tensão no Estreito Ormuz manteve os mercados em alerta, após notícias sobre minas iranianas e operações militares para proteger a navegação.
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O Brent manteve-se acima dos 120 dólares por barril, sustentado por um forte prémio de risco geopolítico.
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Bolsas globais em queda: S&P500, Nasdaq e STOXX 600 recuaram com receios de inflação e abrandamento económico.
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Setores mais sensíveis ao crescimento, como tecnologia e consumo, foram os mais pressionados.
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Crescem preocupações no mercado de crédito privado, com alguns fundos a enfrentar resgates elevados.
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Ações de bancos internacionais recuaram com receios de exposição ao mercado de crédito privado.
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A Agência Internacional de Energia anunciou a libertação de 400 milhões de barris de reservas estratégicas para para estabilizar o mercado petrolífero.
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Decisão de política monetária do RBA – mercado atribui elevada probabilidade a nova subida de juros.
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Reunião da FOMC – taxas deverão manter-se, mas foco nas projeções económicas e no discurso de Powell.
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Decisão do Banco de Inglaterra – mercado passou a esperar manutenção das taxas após subida do petróleo.
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Reunião do BCE– investidores atentos às novas projeções e a um possível tom mais hawkish devido à energia.
A semana que agora termina nos mercados
O principal foco esteve no risco em torno do Estreito de Ormuz. As notícias sobre a colocação de minas por parte do Irão e as operações militares para proteger a navegação mantiveram os mercados em forte estado de alerta. Este risco refletiu-se imediatamente no petróleo. O Brent Crude manteve-se em níveis elevados, depois de ter disparado nas últimas semanas para máximos acima dos 120 dólares por barril, refletindo um forte prémio de risco geopolítico.
Nos mercados acionistas, a semana foi marcada por maior aversão ao risco. Nos Estados Unidos, o S&P 500 e o Nasdaq Composite registaram quedas, enquanto na Europa o STOXX 600 também terminou a semana em baixa. A subida do petróleo aumentou os receios de inflação e de abrandamento económico, pressionando sobretudo setores mais sensíveis ao crescimento.
Paralelamente, surgiram novas preocupações no mercado de crédito, em particular no segmento de private credit, um setor que cresceu rapidamente nos últimos anos e que começa agora a mostrar sinais de tensão. Vários fundos enfrentam pedidos elevados de resgates e alguns bancos já começaram a rever em baixa o valor de determinados empréstimos ligados a este mercado.
Estas preocupações começaram a refletir-se também nas ações do setor financeiro. Alguns bancos internacionais registaram quedas na bolsa esta semana, à medida que os investidores analisam a exposição do sistema financeiro a este mercado, que poderá ultrapassar centenas de milhares de milhões de dólares em crédito indireto concedido pelos bancos a fundos de private credit.
Perante a escalada do petróleo, também surgiram sinais de resposta por parte das autoridades. A Agência Internacional de Energia anunciou que os 32 países membros irão libertar cerca de 400 milhões de barris de reservas estratégicas de petróleo, numa das maiores intervenções coordenadas de sempre para estabilizar o mercado energético.
Destaques da semana que vem
Reunião do RBA
Data: terça-feira, 17 de março, às 03h30 GMT
Na sua última reunião, em fevereiro, o RBA aumentou a sua taxa de juro oficial em 25 pontos base, para os 3,85%. Este foi o primeiro aumento do RBA desde novembro de 2023 e ocorreu apenas seis meses após o seu último corte, sublinhando uma rápida mudança de rumo de volta ao aperto monetário, à medida que as pressões inflacionistas ressurgentes e se tornaram impossíveis de ignorar.
Os choques nos preços globais do petróleo são, em princípio, o tipo de eventos do lado da oferta que os bancos centrais tentam ignorar. Mas com a inflação já acima da meta, combinada com o forte aumento das expectativas de inflação desta semana, o RBA dificilmente pode dar-se ao luxo de ficar de braços cruzados, dado o risco de que as expectativas de inflação possam ficar desancoradas. Esta posição foi ainda mais reforçada pela comunicação hawkish do vice-governador do RBA, Andrew Hauser, que advertiu explicitamente que os preços mais elevados do petróleo apenas iriam agravar as pressões inflacionistas já demasiado elevadas.
Consequentemente, os preços no mercado de taxas australiano sofreram uma mudança agressiva esta semana. Estão agora a prever um aperto de cerca de 20 pb para a reunião do conselho da próxima semana — o que equivale a uma probabilidade de cerca de 80% de um aumento de 25 pb, o que elevaria a taxa de juro de referência para 4,10%. Olhando mais para o futuro, a curva incorpora aproximadamente 71 pb de aumentos acumulados até ao final de 2026.
Reunião da FOMC nos EUA
Data: quarta-feira, 18 de março, às 18h00 GMT
Na sua reunião de janeiro, o FOMC manteve a taxa no intervalo dos 3,50% aos 3,75%, enfatizando uma abordagem dependente dos dados face a um crescimento resiliente e a pressões persistentes sobre a inflação subjacente. Não se espera qualquer alteração na próxima semana, com os futuros a descontarem uma probabilidade de quase 100% de manutenção, mas todos os olhos estarão postos no resumo atualizado das projeções económicas, no novo gráfico de pontos e na conferência de imprensa do presidente Powell.
A escalada do conflito no Médio Oriente e a subida dos preços da energia resultaram numa reavaliação dramática das expectativas em torno de uma nova flexibilização por parte da Fed este ano. O mercado de taxas dos EUA está agora a descontar apenas 20 pb de flexibilização para todo o ano de 2026 — uma redução acentuada face aos 50 pb de cortes descontados no final de fevereiro.
Essa reavaliação ocorreu apesar do relatório de fevereiro sobre empregos não agrícolas, divulgado na semana passada, ter sido mais fraco do que o esperado, revelando uma perda de 92.000 postos de trabalho criados contra as previsões consensuais de 70.000, acompanhada por um aumento da taxa de desemprego de 4,3% para 4,4%. Os dados decepcionantes reacenderam as preocupações de que o mercado de trabalho dos EUA esteja a começar a arrefecer de forma mais notória, mesmo que o panorama geral permaneça relativamente sólido.
Os dados mais fracos do mercado de trabalho colocam o Fed numa situação algo complicada, uma vez que enfrenta pressões inflacionistas mais elevadas, tornando o equilíbrio dos riscos nas projeções atualizadas e as observações de Powell especialmente críticos para definir o tom das expectativas em relação às taxas muito para além da decisão imediata.
Reunião do Banco de Inglaterra
Data: Quinta-feira, 19 de março, às 12h00 GMT
Na sua última reunião em fevereiro, o BoE manteve a taxa oficial de juro estável nos 3,75%, numa votação renhida de 5 a 4, com quatro membros a votarem a favor de uma redução da taxa de juro em 25 pontos base para 3,5%. O comité observou que «o risco de uma maior persistência da inflação continuou a tornar-se menos pronunciado, embora persistam alguns riscos para a inflação decorrentes de uma procura mais fraca e de um abrandamento do mercado de trabalho».
No entanto, a evolução do conflito no Médio Oriente e o aumento dos preços do petróleo que lhe está associado introduziram uma nova incerteza. Custos energéticos mais elevados poderiam facilmente abrandar o processo de desinflação e agravar as pressões inflacionistas a curto prazo. Esta evolução surge num momento crucial. Os mercados, que tinham vindo a descontar uma elevada probabilidade de uma redução de 25 pontos base nesta reunião, na sequência da votação renhida de fevereiro e dos sinais dovish do Governador Bailey, esperam agora firmemente que o BoE mantenha as taxas inalteradas, pelo menos até ao segundo semestre deste ano.
Reunião do BCE
Data: Quinta-feira, 19 de março, às 13h15 GMT
Na sua última reunião em fevereiro, o BCE manteve a taxa de depósito inalterada nos 2%, reiterando a sua expectativa de que a inflação se estabilize na meta dos 2% a médio prazo, ao mesmo tempo que salientou uma abordagem dependente dos dados.
Embora não se preveja qualquer alteração nas taxas na próxima semana, as novas projeções e a conferência de imprensa da presidente Lagarde serão acompanhadas com grande atenção. O aumento dos preços da energia devido às tensões no Médio Oriente obscureceu o caminho para a desinflação, provavelmente introduzindo um tom mais hawkish nas perspetivas.
Depois de passar os dois primeiros meses de 2026 a esperar que o BCE mantivesse as taxas inalteradas durante a maior parte de 2026, o mercado europeu de taxas de juro reajustou agora agressivamente os preços. Já desconta um primeiro aumento de 25 pontos base para a reunião de julho, com um segundo aumento de 25 pontos base quase totalmente descontado para a reunião do BCE em dezembro.
Última Hora: USDCAD recupera após dados mais fracos no CPI 📈
Calendário económico: IPC do Canadá e produção industrial dos EUA (16.03.2026)
Última hora: Dados mistos da JOLTS e da Universidade de Michigan
ÚLTIMA HORA: O mercado de trabalho do Canadá mantém-se em declínio 📉
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