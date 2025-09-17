Calendário económico: Decisão da Fed no centro das atenções

O calendário económico de hoje será marcado por vários momentos, mas o grande foco será sem dúvida na decisão sobre a taxa de juro da Fed. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Há semanas que os mercados têm vindo a prever um corte de 25 pontos base, pelo que a atenção de hoje estará centrada na conferência de imprensa de Jerome Powell, que irá moldar as expectativas dos investidores quanto a uma maior flexibilização monetária nos EUA. A Fed não será o único banco central em destaque. O Banco do Canadá também anuncia hoje a sua decisão sobre as taxas, enfrentando atualmente uma inflação moderada e um mercado de trabalho invulgarmente fraco. A volatilidade nos mercados cambiais e acionistas poderá também aumentar com a publicação dos resultados da inflação da zona euro e pelos dados da habitação dos E .U.A.. Calendário económico de hoje: 07:00 BST - Dados da inflação de agosto do Reino Unido: IPC: atual 3,8% y/y; previsão 3,8% y/y; anterior 3,8% y/y IPC: atual 0,3% m/m; previsão 0,3% m/m; anterior 0,1% m/m

08:30 BST - Zona Euro - Discurso do Presidente do BCE, Lagarde

10:00 BST - Dados da inflação de agosto da Zona Euro: IPC: previsão 2,1% y/y; anterior 2,0% y/y IPC: previsão 0,2% m/m; anterior 0,0% m/m IPC subjacente: previsão 2,3% y/y; anterior 2,3% y/y IPC subjacente: previsão 0,3% m/m; anterior -0,2% m/m IHPC ex-energia e produtos alimentares: previsão 2,3% y/y; anterior 2,4% y/y IHPC ex-energia e alimentação: previsão 0,3% m/m; anterior -0,1% m/m

13:30 BST - Dados da habitação e construção dos EUA para agosto: Início de construções: anterior 5,2% m/m Licenças de construção: anterior -2,2% m/m

13:30 BST - Canadá - Compras de títulos estrangeiros canadianos para julho: anterior 9,040B

14:45 BST - Canadá - Declaração do BoC

14:45 BST - Canadá - Decisão sobre a taxa de juros: previsão 2,50%; anterior 2,75%

15:30 BST - Canadá - Conferência de imprensa do BdC

15:30 BST - Relatório da EIA dos EUA: Inventarios de gasolina: anterior 1.458M Inventários de óleo de aquecimento: anterior 0.266M Utilização semanal das refinarias - EIA (t/t): anterior 0,6% Produção de petróleo bruto nas refinarias - EIA (t/t): anterior -0,051M Importações de petróleo bruto: anterior 0,668M Inventarios de petróleo bruto: previsão 1,400M; anterior 3,939M Produção de combustível destilado: anterior -0,024M Inventarios semanais de destilados - EIA: anterior 4,715M Produção de gasolina: anterior -0.285M Inventarios de petróleo bruto em Cushing: anterior -0,365M

16:30 BST - Dados do PIB dos EUA: Atlanta FED Nowcast (Q3): previsão 3,4%; anterior 3,4%

18:00 BST - Alemanha - Discurso do Presidente do Bundesbank Nagel

19:00 BST - EUA - Projecções económicas do FOMC

19:00 BST - EUA - Declaração do FOMC

19:00 BST - EUA - Decisão sobre a taxa de juros para dezembro: previsão 4,25%; anterior 4,50%

19:30 BST - EUA - Conferência de imprensa de Jerome Powell

