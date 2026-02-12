Os futuros do cacau ICE (COCOA) estão hoje a atingir os níveis mais baixos desde o início de outubro de 2023, pressionados pelo enfraquecimento da procura e pelo aumento da oferta nas principais regiões produtoras. Os dados apontam para o aumento dos stocks dos dois maiores exportadores: Gana e Costa do Marfim. Os números da Costa do Marfim mostram que, a partir de 8 de fevereiro, as chegadas / embarques portuários acumulados desde o início da safra 2025/26 em 1º de outubro caíram 4,5% a / a para 1,263 milhão de toneladas. Em conjunto, esta situação piora substancialmente os fundamentos do cacau e - combinada com previsões meteorológicas favoráveis na África Ocidental - desencadeou uma ampla liquidação de posições longas. Os preços estão a deslizar para cerca de US $ 3.750 por tonelada hoje. CACAU (intervalo D1) Fonte: xStation5 Relatório COT: especuladores adicionam posições curtas enquanto os comerciais aumentam a cobertura O último relatório COT para o cacau (ICE Futures U.S., a partir de 3 de fevereiro de 2026) mostra uma clara recuperação da atividade e um aumento da diferença entre os participantes comerciais e o capital especulativo. Os contratos em aberto aumentaram em 10.857 contratos para 160.254, sugerindo a entrada de capital novo no mercado e um compromisso crescente com a tendência predominante. Principais conclusões: O Managed Money está a expandir a exposição líquida curta Posições longas: 22,079

22,079 Posições curtas: 32,409

32,409 Posicionamento líquido: uma clara tendência curta (aprox. -10k contratos )

uma clara tendência curta (aprox. ) Durante a semana, as posições curtas aumentaram(+2.386) mais do que as posições longas(+1.559) Os comerciais (Produtor/Merchant/Processador/Utilizador) estão a adicionar coberturas curtas Longas: 37.291

37.291 Curtas: 52.859

52.859 Posicionamento líquido: claramente negativo (típico de cobertura de produtores)

claramente negativo (típico de cobertura de produtores) As variações semanais mostram que as posições curtas estão a subir(+4.628) mais do que as longas(+2.285) Os juros abertos estão a aumentar Isto indica que a mudança de posicionamento não é meramente uma rotação da exposição existente, mas reflecte um novo capital a construir posições no mercado. Posicionamento das quotas de interesse aberto Fonte: CFTC

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.