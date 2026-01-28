O principal acontecimento de hoje - e de toda a semana - será a decisão sobre a taxa de juro da Reserva Federal dos EUA. Antes do anúncio da Reserva Federal, os mercados assistirão também à decisão política do Banco do Canadá. Além disso, os investidores estarão atentos aos resultados das principais empresas de tecnologia após o fecho da sessão de hoje nos EUA. Expectativas da Fed Os mercados não estão a prever praticamente nenhuma hipótese de redução das taxas na reunião de hoje.

O primeiro corte é agora esperado apenas em julho . Os mercados também já não prevêem dois cortes este ano, em linha com o gráfico de pontos apresentado em dezembro.

. Os mercados também já não prevêem dois cortes este ano, em linha com o gráfico de pontos apresentado em dezembro. Tendo em conta o estado atual da economia, há espaço para uma manutenção hawkish, sem uma orientação clara sobre quando a Fed poderá voltar à flexibilização. No meio da atual turbulência geopolítica, a conferência de imprensa do Presidente Jerome Powell poderá revelar-se especialmente importante. A decisão em si já está totalmente calculada - a narrativa do mercado dependerá em grande medida do tom de Powell. Espera-se também que o Banco do Canadá mantenha as taxas inalteradas em 2,25%. Calendário dos acontecimentos do mercado para o dia de hoje 02:45 GMT - Decisão sobre a taxa de juro do BdC

- Decisão sobre a taxa de juro do BdC 03:30 GMT - Conferência de imprensa do BdC

- Conferência de imprensa do BdC 03:30 GMT - Inventários semanais de petróleo bruto do DoE dos EUA

- Inventários semanais de petróleo bruto do DoE dos EUA 07:00 GMT - Decisão da taxa de juros da Reserva Federal

- Decisão da taxa de juros da Reserva Federal 07:30 PM GMT - Conferência de imprensa da Fed

- Conferência de imprensa da Fed Após a sessão dos EUA - Resultados da Microsoft, Tesla e Meta Platforms

