Destaques da manhã (03.03.2026)

Ações asiáticas sob forte pressão: O Índice MSCI Ásia-Pacífico caiu 2,8% , registando a maior queda em dois dias desde abril.

caiu , registando a maior queda em dois dias desde abril. Forte liquidação na Coreia do Sul: O Índice KOSPI caiu 6,8% após a reabertura dos mercados após um fim de semana prolongado, apesar de ter sido um dos índices com melhor desempenho global no início deste ano.

caiu após a reabertura dos mercados após um fim de semana prolongado, apesar de ter sido um dos índices com melhor desempenho global no início deste ano. Futuros ocidentais sinalizam mais quedas: Os futuros dos índices de ações nos EUA e na Europa caíram cerca de 1%, apontando para uma possível continuação da correção.

Escalada entre Irão e EUA/Israel eleva preço do petróleo: Os investidores estão focados nos riscos de abastecimento, especialmente após o Irão ameaçar fechar o Estreito de Ormuz, uma rota crítica de trânsito de petróleo global.

Brent volta a ultrapassar os US$ 80 por barril: Os preços do petróleo voltaram a ultrapassar os US$ 80 , após um aumento “moderado” de mais de 7% na segunda-feira .

Os preços do petróleo voltaram a ultrapassar os , após um aumento “moderado” de mais de . Dólar americano valoriza: O aumento da aversão ao risco e as tensões geopolíticas estão a apoiar os ganhos da moeda americana .

O aumento da aversão ao risco e as tensões geopolíticas estão a apoiar os ganhos da . Títulos recuam apesar do status de porto seguro: Os preços mais altos do petróleo estão a reavivar as preocupações com a inflação, elevando as expectativas para as taxas e pesando sobre os mercados globais de renda fixa.

Os preços mais altos do petróleo estão a reavivar as preocupações com a inflação, elevando as expectativas para as taxas e pesando sobre os mercados globais de renda fixa. Venda de dívida pública de Sydney a Tóquio: Os investidores estão a desfazer-se de obrigações soberanas em meio a receios de que um conflito prolongado no Médio Oriente mantenha a pressão inflacionária.

Os investidores estão a desfazer-se de obrigações soberanas em meio a receios de que um conflito prolongado no Médio Oriente mantenha a pressão inflacionária. Quedas generalizadas das obrigações: As obrigações do Estado nos EUA, Japão, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul estão a registar perdas esta semana.

As obrigações do Estado nos estão a registar perdas esta semana. Inflação volta a ser o foco: Os mercados estão mais uma vez a precificar o risco de que os custos elevados da energia possam prejudicar as perspetivas para os títulos globais, que anteriormente haviam registrado o seu melhor início de ano desde a pandemia.

Os mercados estão mais uma vez a precificar o risco de que os custos elevados da energia possam prejudicar as perspetivas para os títulos globais, que anteriormente haviam registrado o seu melhor início de ano desde a pandemia. Trump comenta o conflito no Irão: O presidente dos EUA afirmou que o maior ataque dos EUA ainda pode estar por vir, não descartou uma operação terrestre e enfatizou que, com as atuais capacidades militares e força industrial, os EUA poderiam sustentar uma guerra prolongada e, em última instância, vitoriosa. PETRÓLEO (período D1) Fonte: xStation5 Source: xStation5

