Calendário económico: Decisão do BCE e vendas a retalho nos EUA em destaque 📌

Hoje serão publicados vários dados macroeconómicos importantes dos EUA e da Europa. Além disso, o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco Central da Turquia (CBRT) irão anunciar as suas decisões sobre as taxas de juro.

Na primeira parte do dia, iremos conhecer os dados da inflação da Zona Euro. As expectativas apontam para um valor de 1,8% em termos anuais, em comparação com 2,2% em termos anuais em agosto. Este seria o resultado mais baixo esperado desde abril de 2021. Depois disso, teremos a decisão do CBRT, onde se espera que a taxa de juros de uma semana permaneça inalterada em 50%. Pouco depois, será anunciada a decisão do BCE.

O mercado está a prever um novo corte de 25 pontos base nas taxas. Os principais argumentos para esta decisão são os dados fracos da zona euro e as baixas taxas de inflação.

Mais tarde, os investidores irão desviar a sua atenção para os EUA, onde serão conhecidos os novos dados sobre as vendas a retalho de setembro e o relatório da produção industrial. Espera-se que as vendas a retalho recuperem 0,3% em termos mensais, em comparação com um aumento mensal de 0,1% em agosto.

Calendário detalhado para este dia:

09:15 BST, Zona Euro - Discurso de McCaul do BCE

10:00 BST, Zona Euro - Dados da Inflação para setembro:

IHPC ex Energia e Alimentação: previsão 0,1% MoM; anterior 0,3% MoM;

IHPC ex Energia e Alimentação: previsão 2,7% A / A; anterior 2,8% A / A;

IPC: previsão -0,1% MoM; anterior 0,1% MoM;

IPC: previsão 1,8% A.A.; anterior 2,2% A.A;

IPC subjacente: previsão 0,1% MoM; anterior 0,3% MoM;

IPC subjacente: previsão 2,7% A / A; anterior 2,8% A / A;

10:45 BST, Zona Euro - Discurso de McCaul do BCE

01:15 BST, Zona Euro - Declaração de Política Monetária do BCE

01:15 BST, Zona Euro - Facilidade Marginal de Cedência do BCE para março:

Decisão sobre a taxa de juro: previsão de 3,40%; anterior 3,65%;

Taxa da facilidade de depósito: previsão de 3,25%; anterior 3,50%;

Facilidade Marginal de Cedência: anterior 3,90%;

01:30 PM BST, Estados Unidos - Dados sobre o emprego:

Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego: previsão 241K; anterior 258K;

Pedidos de Subsídio de Desemprego: média de 4 semanas: anterior 231.00K;

Pedidos de Subsídio de Desemprego Contínuo: previsão 1,870K; anterior 1,861K;

01:30 PM BST, Estados Unidos - Dados das vendas a retalho para setembro:

Vendas a retalho: previsão 0,3% MoM; anterior 0,1% MoM;

Vendas a retalho: previsão 0,1% MoM; anterior 0,1% MoM;

Vendas a retalho: anterior 2,13% YoY;

Controlo de Retalho: anterior 0,3% MoM;

01:30 PM BST, Estados Unidos - Índice de fabrico da Fed de Filadélfia para outubro:

previsão 4.2; anterior 1.7;

01:45 BST, Zona Euro - Conferência de Imprensa do BCE

02:15 BST, Estados Unidos - Produção Industrial para setembro:

Produção Industrial: anterior 0.04% YoY;

Produção Industrial: previsão -0.1% MoM; anterior 0.8% MoM;

02:15 PM BST, Estados Unidos - Produção Industrial para setembro:

previsão -0.1% MoM; anterior 0.9% MoM;

04:00 PM BST, Estados Unidos - Dados da EIA:

Inventários Semanais de Destilados da EIA: previsão -2.500M; anterior -3.124M;

Inventários de Petróleo: previsão 1.800M; anterior 5.810M;

Inventários de Gasolina: previsão -1.400M; anterior -6.304M;

04:00 PM BST, Estados Unidos - Discurso do Fed Goolsbee