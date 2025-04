Calendário económico: Decisão do BCE no centro das atenções (17.04.2025)

Esta quinta-feira, os investidores vão voltar a estar focados nos dados macroeconómicos e na decisão do BCE. Após a queda inesperadamente elevada dos preços da energia na Alemanha, a sessão na Europa centrar-se-á na decisão política do Banco Central Europeu, que deverá baixar todas as taxas de juro directoras em 25 pb. Os investidores acompanharão atentamente a conferência de imprensa do Presidente do BCE, à procura de novas narrativas sobre o crescimento da zona euro, bem como sobre as perspectivas de incerteza tarifária.

Nos EUA, por outro lado, aguarda-se a publicação do índice Fed Philly para a indústria transformadora, que deverá registar uma queda significativa. Presume-se que os dados relativos aos pedidos de subsídio de desemprego mantenham o nível da semana passada, embora qualquer surpresa seja interpretada diretamente no contexto da declaração de ontem de Jerome Powell, que manifestou preocupação com a economia dos EUA.

Calendário económico para hoje:

06:00 AM GMT, Alemanha - Dados de inflacao para marco:

PPI alemão: real -0.7% MoM; previsão -0.1% MoM; anterior -0.1% MoM;

PPI alemão: real -0.2% YoY; previsão 0.4% YoY; anterior 0.5% YoY;

08:30 AM GMT, Reino Unido - Inquérito às Condições de Crédito do BOE

12:15 GMT, Zona Euro - Decisão da Taxa de Juro do BCE para abril:

previsão 2.40%; anterior 2.65%;

12:15 GMT, Zona Euro - Facilidade Marginal de Cedência do BCE para março:

anterior 2.90%;

12:15 GMT, Zona Euro - Taxa da Facilidade de Depósito para abril:

previsao de 2,25%; anterior 2,50%;

12:15 GMT, Zona Euro - Declaração de Política Monetária do BCE

12:30 GMT, Estados Unidos - Índice de Fabricação da Fed de Filadélfia para abril:

Philly Fed Manufacturing Index: previsão 2,2; anterior 12,5;

Preços Pagos: anterior 48,30;

Novos pedidos: anterior 8,7;

Emprego: anterior 19,7;

Índice CAPEX: anterior 13,40;

Condições de Negócios: anterior 5.6;

12:30 GMT, Estados Unidos - Dados sobre o emprego:

Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego: previsão 225K; anterior 223K;

Pedidos de Subsídio de Desemprego: média de 4 semanas: anterior 223.00K;

Pedidos de Subsídio de Desemprego Contínuo: previsão 1,870K; anterior 1,850K;

12:30 PM GMT, Estados Unidos - Início da Construção de Moradias para março:

anterior 11.2% MoM;

12:30 PM GMT, Estados Unidos - Início de Construção de Moradias para março:

previsão 1.420M; anterior 1.501M;

12:30 PM GMT, Estados Unidos - Licenças de Construção para março:

previsao 1.450M; anterior 1.459M;

12:30 PM GMT, Estados Unidos - Licenças de Construção para março:

anterior -1.0% MoM;

12:30 PM GMT, Canadá - Compras de Títulos Estrangeiros para fevereiro:

previsão 12.89B; anterior 7.91B;

12:30 PM GMT, Canadá - Compras de Títulos Estrangeiros pelos Canadianos para fevereiro:

anterior -3.150B;

12:45 GMT, Zona Euro - Conferência de Imprensa do BCE

02:15 PM GMT, Zona Euro - Discurso da Presidente do BCE, Lagarde

02:30 PM GMT, Estados Unidos - Dados do PIB:

Atlanta Fed GDPNow (Q1): previsão -2,2%; anterior -2,2%;

02:30 PM GMT, Estados Unidos - Dados da EIA:

Armazenamento de Gas Natural: previsao 24B; anterior 57B;

03:45 GMT, Estados Unidos - Discurso do Vice-Presidente de Supervisão da Fed, Barr

05:00 GMT, Estados Unidos - Contagem total de plataformas Baker Hughes nos EUA:

anterior 583;

05:00 PM GMT, Estados Unidos - Dados da EIA:

Contagem de plataformas de petróleo Baker Hughes dos EUA: anterior 480;

05:00 PM GMT, Estados Unidos - Leilão TIPS de 5 anos:

anterior 2,121%;

08:30 PM GMT, Estados Unidos - Balanço do Fed:

anterior 6,727B;

08:30 PM GMT, Estados Unidos - Saldos de Reserva com os Bancos da Reserva Federal:

anterior 3.484T;

11:30 GMT, Japão - Dados da Inflação de março: