Calendário económico: Decisão sobre as taxas de juro do BCE, pedidos de subsídio de desemprego nos EUA e PPI em destaque 🗽

O mercado acionista europeu abre em alta, depois de uma grande sessão nos EUA e de ganhos na Ásia

As atenções do mercado monetário centram-se na decisão do BCE (13:30 BST); o mercado espera um corte de 25 pontos base

Além disso, às 13:30 BST, teremos conhecimento de um conjunto de dados dos EUA (pedidos de subsídio de desemprego, inflação PPI)

Após os dados do IPC de ontem, o mercado está a assegurar-se de que as pressões desinflacionistas são mais uma conclusão precipitada na economia dos EUA e provavelmente abrirão a porta à Reserva Federal para uma série de cortes nas taxas. Isto, combinado com dados ainda longe de serem “dramáticos” dos EUA, poderia criar uma mistura favorável para Wall Street - desde que as leituras macro permaneçam sólidas, ou apenas ligeiramente mais fracas. Com isto em mente, os investidores estarão hoje atentos aos números do relatório de pedidos de subsídio de desemprego.

O mercado prestará ainda mais atenção aos pedidos de subsídio hoje, e procurará a confirmação de uma tendência desinflacionária nos dados do PPI. Um aumento nos pedidos de subsídio de desemprego pode desencadear um recuo nos índices, enquanto uma forte queda na inflação dos preços no produtor pode sugerir que a procura de bens está a abrandar seriamente. Os dados anteriormente divulgados hoje pela Europa apontaram para uma queda mais forte do que a anterior nos preços por grosso na Alemanha e uma inflação do IPC muito inferior à prevista na Suécia, que caiu abaixo dos 2% em agosto.



Calendário macroeconómico

1:30 PM BST, Zona Euro - Decisão do BCE. Taxa de depósito: Esperada: 3,5% Anteriormente: 3.75%

Taxa de refinanciamento. Esperado: 3,65% Anteriormente: 4.25%

1:30 PM BST, EUA - alteração nos pedidos de subsídio de desemprego: Esperado: 230k Anteriormente: 227k

1:30 BST, EUA - Inflação PPI para agosto YoY. Previsto: 1.8% Anteriormente: 2.2% (nenhum aumento m/m esperado, nenhuma mudança)

Núcleo PPI y/y. Esperado: 2.4% Anterior: 2.5% (aumento esperado de 0.2% m/m vs. 0% anteriormente)

16:30 - EUA, variação dos inventários de gás natural segundo a EIA. Previsto: 48 biliões de pés cúbicos (bcf) Anteriormente: 13 bcf

Discursos dos bancos centrais