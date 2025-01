Calendário económico: dia de decisão sobre as taxas de juro nos EUA e no Canadá 📄

Os acontecimentos mais significativos de hoje serão as decisões dos bancos centrais, em particular a primeira decisão do FOMC após a tomada de posse da administração de Donald Trump nos EUA.

Hoje, vamos conhecer as decisões sobre as taxas de juro dos EUA e do Canadá. O mercado espera que a Fed mantenha as taxas de juro no seu nível atual, enquanto o Banco do Canadá (BoC) deverá reduzir as taxas em 25 pontos base para 3,00%. A reunião do FOMC e a conferência de imprensa subsequente serão particularmente interessantes, uma vez que esta é a primeira decisão no contexto da nova administração republicana.

Trump já anunciou a maior parte das suas ordens executivas e completou as suas primeiras, embora parciais, duas semanas no cargo. Por conseguinte, é provável que, durante a conferência de imprensa, Powell seja confrontado com numerosas perguntas sobre as políticas actuais, as tarifas e as primeiras decisões da administração Trump, bem como sobre o seu impacto na economia dos EUA, incluindo as pressões inflacionistas.

Calendário detalhado do dia:

08:00 AM GMT, Espanha - Dados do PIB:

PIB espanhol (4T): previsão 0,6% QoQ; anterior 0,8% QoQ;

PIB espanhol (4º trimestre): previsão de 3,2% em termos homólogos; anterior 3,3% em termos homólogos;

02:15 PM GMT, Reino Unido - Discurso do Governador Bailey do BoE

02:45 GMT, Canadá - Decisão da taxa de juros do BoC para dezembro:

previsão de 3.00%; anterior 3.25%;

02:45 PM GMT, Canadá - Declaração da Taxa de Juro do BdC

02:45 PM GMT, Canadá - Relatório de Política Monetária do BdC

03:30 GMT, Estados Unidos - Dados da EIA:

Inventários de Gasolina: previsão 2.000M; anterior 2.332M;

EIA Weekly Distillates Stocks: previsão -2.750M; anterior -3.070M;

Inventários de Petróleo Bruto: previsão 2.200M; anterior -1.017M;

03:30 PM GMT, Canadá - Conferência de Imprensa do BOC

07:00 PM GMT, Estados Unidos - Decisão da taxa de juros do Fed para dezembro:

previsão de 4,50%; anterior 4,50%;

07:00 PM GMT, Estados Unidos - Declaração do FOMC

07:30 PM GMT, Estados Unidos - Conferência de Imprensa do FOMC