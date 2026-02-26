A sessão europeia de hoje promete ser calma, sem publicações macroeconómicas de relevo, pelo que as atenções do mercado estão centradas na terceira ronda de conversações nucleares entre os EUA e o Irão, em Genebra, vista como a última oportunidade para evitar uma escalada do conflito. Na sessão dos EUA, os dados sobre os pedidos de subsídio de desemprego serão importantes, embora não se espere que leituras próximas das previsões tenham um impacto significativo no mercado. Os investidores poderão também estar atentos aos discursos de Lagarde e Lombardelli do BCE e do Banco Central Europeu. Calendário da hora GMT+1 abaixo: 09:30 🇪🇺 Discurso do Presidente do BCE, Lagarde (sem previsão)

11:00 🇪🇺 Confiança dos consumidores (fevereiro): previsão -12.2, anterior -12.2

11:00 🇪🇺 Indicador do sentimento económico (fevereiro): previsão 99,4, anterior 99,8

11:00 🇪🇺 Clima empresarial (fevereiro): previsão 7,2, anterior 7,5

11:00 🇪🇺 Sentimento no sector dos serviços (fevereiro): previsão -6,8, anterior -6,1

11:20 🇬🇧 Discurso de Lombardelli do Banco de Inglaterra (sem previsões)

14:30 🇺🇸 Número de novos pedidos de subsídio de desemprego (13 de fevereiro): previsão 1,869 milhões, anterior 1,860 milhões

14:30 🇺🇸 Média de quatro semanas de novos pedidos de subsídio de desemprego (20 de fevereiro): previsão 219,000, anterior 219,000.

14:30 🇺🇸 Número de novos pedidos de subsídio de desemprego (20 de fevereiro): previsão 216,000, anterior 206,000.

16:00 🇺🇸 Conta corrente (Q4): previsão -9,68 mil milhões, anterior -7,70 mil milhões

16:30 🇺🇸 Variação do inventário de gás natural da EIA (20 de fevereiro): previsão -144 mil milhões, anterior -144 mil milhões

17:00 🇺🇸 Atividade industrial da Fed do Kansas (fevereiro): previsão -2, anterior -2

