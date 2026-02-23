O Parlamento Europeu congelou, esta segunda-feira, o processo de ratificação do acordo comercial entre a UE e os EUA, conhecido como “Acordo de Turnberry”, que foi duramente conquistado, assinalando uma rutura dramática nas relações transatlânticas.

A decisão segue-se a um fim de semana de agitação jurídica e política em Washington. Em 20 de fevereiro, uma decisão histórica do Supremo Tribunal dos EUA declarou inconstitucionais as anteriores tarifas do Presidente Donald Trump - impostas ao abrigo da Lei dos Poderes Económicos de Emergência Internacional (IEEPA). O Presidente respondeu quase imediatamente invocando uma disposição legal separada, raramente utilizada, para impor uma nova taxa global de 15%.

A decisão do SCOTUS: Uma reação constitucional

Na sexta-feira, 20 de fevereiro, o Supremo Tribunal dos EUA decidiu por 6-3 que o Presidente Trump excedeu a sua autoridade executiva. O Presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, escrevendo para a maioria, esclareceu que a IEEPA não concede ao Presidente o poder de impor tarifas unilateralmente, uma vez que o “poder de tributação” é uma prerrogativa constitucional reservada estritamente ao Congresso.

A decisão anulou efetivamente os direitos aduaneiros que geraram entre 130 mil milhões e 180 mil milhões de dólares em receitas aduaneiras até à data, e que se previa que viessem a gerar 1,4 mil milhões de dólares na próxima década.

O contra-ataque de Trump: Secção 122

Poucas horas após a derrota judicial, o Sr. Trump assinou uma ordem executiva impondo uma nova tarifa global de 10% ao abrigo da Secção 122 da Lei do Comércio de 1974 - uma disposição anteriormente adormecida para tais fins. No sábado, 21 de fevereiro, o Presidente anunciou, através do Truth Social, que a taxa seria aumentada para 15%, o máximo permitido ao abrigo desse estatuto.

As novas medidas entrarão em vigor no dia 24 de fevereiro e podem permanecer em vigor por 150 dias (até aproximadamente 23 de julho de 2026) sem a aprovação do Congresso. Numa série de posts combativos, o Sr. Trump:

Caracterizou os juízes dissidentes como “tolos” e uma “desgraça para as suas famílias”.

Avisou hoje: “Qualquer nação que queira brincar com a decisão do Supremo Tribunal será confrontada com uma tarifa muito mais elevada, e pior”.

Insistiu: “Não tenho de voltar ao Congresso para obter a aprovação dos direitos aduaneiros”, sinalizando a sua intenção de contornar a supervisão legislativa.

Prometeu revelar outras estruturas tarifárias “legalmente admissíveis” nos próximos meses.

Bruxelas retalia: “Um acordo é um acordo”

Esta é a segunda vez que a ratificação do Acordo de Turnberry de julho de 2025 é interrompida. O processo foi brevemente congelado em janeiro de 2026, na sequência das ameaças de Trump relativamente à aquisição da Gronelândia.

Bernd Lange, presidente da Comissão do Comércio do Parlamento Europeu, convocou uma reunião de emergência na segunda-feira para propor a suspensão por tempo indeterminado dos trabalhos legislativos. "Será que a passagem à secção 122 não constitui uma violação do nosso acordo? O Sr. Lange perguntou, apontando para uma potencial sobreposição legal.

A principal preocupação de Bruxelas prende-se com o facto de a nova tarifa global de 15% poder ser aplicada para além das actuais taxas de Nação Mais Favorecida (NMF). Tal poderia fazer com que o imposto efetivo sobre as exportações da UE ultrapassasse largamente o limite máximo de 15% acordado. Zeljana Zovko, negociadora do PPE, afirmou que o Parlamento Europeu “não tem outra opção” senão esperar por uma total clareza jurídica.

A Comissão Europeia emitiu um comunicado severo, sublinhando que “um acordo é um acordo” e alertando para o facto de os direitos aduaneiros imprevisíveis serem “intrinsecamente destrutivos” para a estabilidade do mercado.

A aritmética dos direitos aduaneiros: Um fardo cada vez maior

A questão crítica para os mercados é se a taxa de 15% da Secção 122 substitui ou complementa as taxas Turnberry. O Representante Comercial dos EUA, Greer, sugeriu que a nova tarifa é “distinta” dos acordos existentes.

Neste cenário “suplementar”, as taxas efectivas sobre os produtos europeus poderiam, teoricamente, aumentar para 30%. De acordo com o Yale Budget Lab, a aplicação integral da Secção 122, sem isenções, poderia elevar a taxa média efectiva dos direitos aduaneiros dos EUA para 24,1% - superior mesmo aos 16,9% registados no auge da era IEEPA.

Reação do mercado: Valorização do ouro

Os mercados financeiros reagiram rapidamente à escalada da guerra comercial.

Os preços do ouro subiram quase 2%, aproximando-se de US $ 5.200 por onça, já que os investidores buscaram segurança em meio à fenda transatlântica. Curiosamente, o par EURUSD e os índices de acções europeus mantiveram-se relativamente estáveis, sugerindo que os mercados podem ainda estar a lutar para avaliar toda a complexidade do cenário “tarifa sobre tarifa”.

As próximas semanas serão decisivas. Embora a Câmara dos Representantes dos EUA tenha recentemente aprovado uma resolução que rejeita os direitos aduaneiros sobre o Canadá - o que indica uma crescente oposição interna -Trump parece não se deixar intimidar. Para os exportadores europeus, o risco de uma duplicação dos direitos aduaneiros continua a ser a principal ameaça às perspectivas económicas para 2026.