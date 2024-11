Calendário económico: O crescimento do Reino Unido desilude, as vendas a retalho dos EUA estão em foco

O calendário económico de hoje inclui dados cruciais sobre as vendas a retalho nos EUA e várias leituras da produção industrial. Os participantes no mercado acompanharão de perto os discursos dos responsáveis da Fed e do BCE. Os mercados estão fechados no Brasil para o Dia da República e na Índia para o Guru Nanak Jayanti. A economia do Reino Unido arrefeceu mais rapidamente do que o esperado no terceiro trimestre, marcando um início dececionante para a promessa do Primeiro-Ministro Keir Starmer de fomentar o crescimento.

O produto interno bruto aumentou 0,1% em comparação com o trimestre anterior, abaixo do ganho de 0,2% previsto pelos economistas, revelaram na sexta-feira os dados do Gabinete de Estatísticas Nacionais. A economia encolheu inesperadamente 0,1% só em setembro.

Divulgação de dados económicos (horas em GMT):

07:00 - Publicação de dados do Reino Unido:

PIB (anual) (3º trimestre): 1% efetivo vs. previsão de 0,1%; anterior 0,7%

PIB (QoQ) (3.º trimestre): 0,1% efetivo vs. previsão de 0,2%; anterior 0,5%

Produção Industrial (Mensal) (Set): real -0,5% vs previsão 0,1%; anterior 0,5%

Produção Industrial (MoM) (Set): real -1% vs previsão 0,0%; anterior 1,1%

07:30 - Suíça:

PPI (Mensal) (outubro): previsão 0.1% vs anterior -0.1%

07:45 - Dados da França:

IPC (Mensal) (outubro): previsão 0,2% vs anterior -1,3%

IHPC (Mensal) (Out): previsão 0,3% vs anterior -1,3%

09:30 - REINO UNIDO:

Produtividade do Trabalho (Q2): anterior 0,1%

13:30 - Dados dos EUA:

Vendas a retalho (MoM) (Out): previsão 0,5% vs anterior 0,3%

Vendas a retalho (Mensal) (Out): previsão 0,4% vs anterior 0,3%

Índice de fabrico do Empire State de NY (Nov): previsão -0,30 vs anterior-11,90

Índice de preços de exportação (mensal) (outubro): previsão -0,1% vs. anterior -0,7%

Índice de preços de importação (mensal) (outubro): previsão -0,1% vs. anterior -0,4%

Controlo do Comércio a Retalho (Mensal) (Out): anterior 0,7%

13:30 - Canadá:

Vendas por grosso (Mensal) (Set): previsão 1,0% vs anterior -0,6%

14:15 - Produção Industrial dos EUA:

Produção Industrial (Mensal) (Out): previsão -0,3% vs anterior -0,3%

Produção Industrial (YoY) (Out): anterior -0,64%

15:00 - Dados Adicionais dos EUA:

Inventários Comerciais (Mensal) (setembro): previsão 0,3% vs anterior 0,2%

Inventários de retalho, excluindo automóveis (setembro): previsão 0,5% vs anterior 0,3%

18:00 - EUA:

PIBNow do Fed de Atlanta (4º trimestre): previsão 2,5% vs. anterior 2,5%

Contagem de plataformas petrolíferas Baker Hughes: anterior 479

Contagem total de plataformas Baker Hughes: anterior 585

20:30 - Dados das Posições CFTC (leituras anteriores):

Posições líquidas especulativas de GBP: 45.1K

Posições líquidas especulativas de petróleo bruto: 196.1K

Posições líquidas especulativas de ouro: 255.3K

Posições líquidas especulativas do Nasdaq 100: 16.1K

Posições líquidas especulativas do S&P 500: 113.4K

Posições líquidas especulativas do AUD: 31.0K

Posições líquidas especulativas do BRL: -12.5K

Posições líquidas especulativas em JPY: -44.2K

Posições líquidas especulativas em EUR: -21.7K

Feriados no mercado:

Brasil - Dia da República

Índia - Guru Nanak Jayanti

Oradores dos Bancos Centrais: