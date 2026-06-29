Os próximos dias serão repletos de dados e eventos que poderão aumentar a volatilidade nos mercados globais. Começamos a semana com algumas publicações secundárias e a abertura do fórum de Sintra, uma das conferências de banqueiros centrais mais importantes do ano, que poderá revelar informações valiosas sobre a trajetória das taxas de juro nas maiores economias. Na terça-feira, serão divulgados os dados do PMI de junho da China e os dados de inflação de vários países do Velho Continente. Na quarta-feira, a atenção voltará-se para Sintra, em Portugal, para os discursos da Presidente Lagarde e do Presidente Warsh (14h00). Quinta-feira será o último dia de negociação no mercado norte-americano devido ao fim de semana prolongado que assinala o 250.º aniversário da independência. Consequentemente, e de forma bastante atípica, o relatório NFP, os dados mais importantes do mercado de trabalho dos EUA, será publicado nessa data. Sexta-feira será significativamente mais tranquila, marcada principalmente por discursos de responsáveis dos bancos centrais. Principais publicações da sessão asiática Japão As vendas a retalho de maio superaram as expectativas, acelerando para um nível não registado desde novembro de 2023. O fortalecimento do consumo interno, num contexto de pressão inflacionista elevada e persistente e de enfraquecimento do iene, poderá constituir um argumento significativo a favor de um novo aperto da política monetária por parte do Banco do Japão. No entanto, um aumento das taxas antes do final do ano ainda não está totalmente descontado (probabilidade implícita no mercado de aproximadamente 87%), e o par USDJPY parece estar a caminhar inevitavelmente para o nível de 162. Calendário macroeconómico Segunda-feira Espanha: Inflação IHPC (junho) Hora: 08:00 Consenso: 3% Valor anterior: 3,2%

Zona Euro: Indicador de Confiança Económica Hora: 10h00 Valor anterior: 93,5

Zona Euro: Início do fórum de Sintra (discurso da Presidente Lagarde) Hora: 20h00

Terça-feira (antes das 10h00) Japão: Taxa de desemprego (maio) Hora: 00h30 Consenso: 2,5% Valor anterior: 2,5%

Japão: Produção industrial (maio) Hora: 00h50 Consenso: 1,2% Valor anterior: 2%

Austrália: Atas do RBA Hora: 2h30

China: Dados do PMI (junho) Hora: 2h30 Valor anterior: 50,5

Reino Unido: Crescimento do PIB (revisão do 1.º trimestre) Hora: 7h00 Valor preliminar: 1,1%

Suécia: Vendas a retalho (maio) Hora: 7h00 Valor anterior: 4,7%

França: Inflação IHPC (junho) Hora: 7h45 Consenso: 2% Valor anterior: 2,4%

Polónia: Inflação IPC (junho) Hora: 8h30 Consenso: 2,7% Dado anterior: 3,1%

Relatórios de resultados empresariais AeroVironment ( AVAV.US ) (após o fecho do mercado)

) (após o fecho do mercado) Richtech Robotics ( RR.US ) (após o fecho do mercado)

) (após o fecho do mercado) Nuvve Holding ( NVVE.US ) (após o fecho do mercado) 3 mercados a acompanhar Iene japonês (JPY) : O par USDJPY aproxima-se da barreira psicológica dos 162, o que poderá levar o Banco do Japão a intervir novamente. Além disso, estamos a receber dados macroeconómicos do Japão relativos ao mês de maio, o que poderá conduzir a uma ligeira reavaliação das expectativas quanto à trajetória futura das taxas de juro.

: O par USDJPY aproxima-se da barreira psicológica dos 162, o que poderá levar o Banco do Japão a intervir novamente. Além disso, estamos a receber dados macroeconómicos do Japão relativos ao mês de maio, o que poderá conduzir a uma ligeira reavaliação das expectativas quanto à trajetória futura das taxas de juro. Prata : Atualmente, pagamos menos de 59 dólares por onça troy, o que representa quase metade do pico registado em janeiro. O rácio ouro/prata regressou a cerca de 70.

: Atualmente, pagamos menos de 59 dólares por onça troy, o que representa quase metade do pico registado em janeiro. O rácio ouro/prata regressou a cerca de 70. Petróleo bruto e GNL: A durabilidade do acordo entre os EUA e o Irão foi posta em causa durante o fim de semana. No entanto, a situação acalmou-se um pouco, estando prevista para terça-feira mais uma ronda de negociações entre as partes.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.