O início da primeira sessão da semana não conseguiu impor uma direção clara aos preços. Os futuros dos principais índices de Wall Street registam ligeiras perdas na abertura, limitadas a cerca de 0,2%. Na ausência de catalisadores macroeconómicos de destaque e de divulgações de resultados por parte de grandes empresas, o mercado volta a centrar-se na situação de incerteza em torno do Estreito de Ormuz. Apesar dos anúncios do Presidente dos EUA e do Secretário do Tesouro, ainda não foi alcançado qualquer acordo e os detalhes concretos são praticamente inexistentes. A ansiedade e a impaciência dos investidores são claramente visíveis no mercado de matérias-primas. O Brent voltou a situar-se acima dos 85 dólares e o gás natural na Europa aproxima-se dos 60 euros. De acordo com informações fragmentárias de fontes como a Reuters, a parte iraniana mostra-se relutante em ceder nas suas exigências relativamente às taxas de transferência.

Fonte: XTB Research Team Entre as empresas do MAG7 que registaram ganhos, a Alphabet lidera atualmente, apoiada, em parte, pelas aquisições da Berkshire. A Microsoft e a Apple ficam para trás.

A SpaceX está a recuperar, com uma subida de 3%, apoiada, em parte, pelo otimismo em relação aos resultados (ainda não divulgados) da Rocket Lab. Notícias empresariais: Apple (AAPL.US): A empresa regista uma queda de cerca de 1% após ter recebido uma recomendação negativa de um banco de investimento. Na sua avaliação, os analistas destacaram principalmente a pressão sobre as margens e os preços dos novos iPhones.

A empresa regista uma queda de cerca de 1% após ter recebido uma recomendação negativa de um banco de investimento. Na sua avaliação, os analistas destacaram principalmente a pressão sobre as margens e os preços dos novos iPhones. Intel (INTC.US): A fabricante norte-americana de chips regista uma queda de até 3% na abertura do mercado, após ter anunciado uma nova emissão de ações para financiar os seus investimentos. O valor da emissão ascende a 15 mil milhões de dólares.

A fabricante norte-americana de chips regista uma queda de até 3% na abertura do mercado, após ter anunciado uma nova emissão de ações para financiar os seus investimentos. O valor da emissão ascende a 15 mil milhões de dólares. Monday.com (MNDY.US): O fornecedor de software registou uma queda de até 9% após a divulgação dos seus resultados. Apesar de ter superado claramente as expectativas do mercado (Receitas: 364,6 milhões de dólares contra 355 milhões de dólares; Lucro por ação: 1,48 dólares contra 1,11 dólares), as orientações dececionantes preocuparam claramente os acionistas.

O fornecedor de software registou uma queda de até 9% após a divulgação dos seus resultados. Apesar de ter superado claramente as expectativas do mercado (Receitas: 364,6 milhões de dólares contra 355 milhões de dólares; Lucro por ação: 1,48 dólares contra 1,11 dólares), as orientações dececionantes preocuparam claramente os acionistas. HP (HPQ.US): As ações registam uma subida de cerca de 6% após terem recebido recomendações positivas de uma empresa de investimento. Na publicação, os analistas apontam para uma procura adicional impulsionada pelos investimentos em IA.

As ações registam uma subida de cerca de 6% após terem recebido recomendações positivas de uma empresa de investimento. Na publicação, os analistas apontam para uma procura adicional impulsionada pelos investimentos em IA. Barrick Mining (B.US): O conglomerado mineiro regista uma queda de cerca de 4% após ter assinado um acordo com a Newmont Corp relativamente à sua joint venture no Nevada. US100 (D1) Fonte: xStation5 O preço está a aproximar-se da resistência em torno dos 30 100 pontos. O impulso de alta enfraqueceu claramente após uma forte recuperação a partir dos mínimos locais em torno dos 27 700 pontos, mas os compradores continuam a deter a iniciativa. Para além da quebra acima do canal descendente, um sinal de alta a curto prazo é também o facto de a EMA25 ter voltado a situar-se acima da EMA50. A linha de sinal do MACD e o RSI normalizado (14) deverão apoiar os compradores nos próximos dias, com um objetivo de 32 000 pontos. Um requisito fundamental para manter o impulso de alta a curto prazo é a defesa da zona entre os 30 000 e os 29 900 pontos. Dados macroeconómicos: Uma hora antes do encerramento das negociações em Wall Street, Beth M. Hammack dará início à sua conferência. A presidente do Banco da Reserva Federal de Cleveland irá abordar a política monetária. Hammack defende veementemente que se dê maior ênfase à inflação e à meta de inflação; é uma das principais «falcões» da Reserva Federal, e o mercado espera que ela mantenha esta linha de pensamento na sua conferência.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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