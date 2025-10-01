Calendário económico: PMI, ISM e ADP (01.10.2025)

Outubro começa com um enigma político nos EUA. A maior parte das agências federais suspenderam as suas actividades depois de o Senado ter votado contra a proposta de orçamento dos Democratas, enquanto a proposta dos Republicanos foi bloqueada no Congresso. Em consequência, o governo dos EUA ficou sem orçamento e não há consenso à vista, uma vez que ambos os partidos continuam a culpar-se mutuamente pela paralisação do Estado. A paralisação envolverá sobretudo despedimentos temporários e/ou permanentes de funcionários federais, mas para os mercados, a questão fundamental é o adiamento do relatório NFP de sexta-feira, que, de acordo com a sua declaração, o BLS não publicará durante a paralisação. Espera-se que a falta destes dados cruciais sobre o mercado de trabalho não só provoque tensões nos mercados acionistas, mas também complique os preparativos da Fed para a sua próxima decisão sobre as taxas de juro. A juntar ao ruído político de hoje, há uma série de importantes dados macroeconómicos publicados em ambos os lados do Atlântico. Na Zona Euro, serão publicados dados preliminares sobre a inflação, que deverá subir de 2% para 2,2% (fonte: Bloomberg), justificando assim o fim do ciclo do BCE. Veremos também outros dados do PMI da indústria transformadora, o relatório ISM da indústria transformadora dos EUA e uma antevisão do NFP sob a forma do relatório ADP sobre a variação do emprego. Dado o encerramento do BLS, a volatilidade em torno da publicação do ADP pode aumentar mais do que o habitual em caso de surpresas. Para além dos dados macroeconómicos, os mercados estarão também atentos aos discursos dos bancos centrais (BCE, Bundesbank, BoC, BoE), ao relatório da EIA e à reunião da OPEP nos EUA - particularmente importante para a volatilidade do mercado petrolífero. Calendário económico para hoje: 07:00 BST, Reino Unido - HPI a nível nacional para setembro: atual 2,2% A.A.; previsão 1,8% A.A.; anterior 2,1% A.A; 08:00 BST, Polónia - Relatório PMI para setembro: PMI de manufatura: real: 48, previsão 46,40; anterior 46,60; 08:15 BST, Espanha - Relatório PMI para setembro: PMI da Indústria: previsão 53,8; anterior 54,3; 08:30 BST, Zona Euro - Discurso de Elderson do BCE 08:30 BST, Suíça - Relatório PMI de setembro: PMI procure.ch: previsão 47,9; anterior 49,0; 08:50 BST, França - Relatório do PMI para setembro: PMI de manufatura: previsão 48,1; anterior 50,4; 08:55 BST, Zona Euro - Discurso de De Guindos do BCE 08:55 BST, Alemanha - Relatório PMI de setembro: PMI da Indústria Transformadora: previsão 48,5; anterior 49,8; 09:00 BST, Zona Euro - Relatório PMI de setembro: PMI de manufatura: previsão 49,5; anterior 50,7; 10:00 BST, Alemanha - Discurso de Maudererer do Bundesbank 10:00 BST, Zona Euro - Dados sobre a inflação para setembro: IPC anual: previsão 2,2% y/y; anterior 2,0% y/y;

IPC mensal: anterior 0,1% m/m;

IHPC anual ex. energia e alimentação: anterior 2,3% y/y;

IHPC mensal ex. energia e alimentação: anterior 0,3% m/m;

IPC subjacente: previsão 2,3% y/y; anterior 2,3% y/y;

IPC básico: anterior 0,3% m/m; 10:30 BST, Alemanha - Leilão de Bunds alemães a 10 anos: anterior 2,250%; 10:55 BST, Reino Unido - Discurso do membro do MPC do BoE, Mann 11:00 BST, Estados Unidos - Reunião da OPEP 12:00 BST, Alemanha - Discurso do Presidente do Bundesbank Nagel 13:15 BST, Estados Unidos - Dados do mercado de trabalho para setembro: Variação do emprego não-agrícola ADP: previsão 52K; anterior 54K; 14:45 BST, Estados Unidos - Relatório PMI para setembro: PMI de manufatura: previsão 52,0; anterior 53,0; 15:00 BST, Estados Unidos - Dados do ISM para setembro: Índice de fabrico ISM: previsão 62,7; anterior 63,7;

Índice de fabrico ISM: previsão 49,0; anterior 48,7;

Índice ISM de Novas Encomendas: anterior 51,4;

Índice de Emprego ISM: anterior 43,8; 15:00 BST, Estados Unidos - Dados sobre a inflação para agosto: Despesas com construção: previsão -0,1% m/m; anterior -0,1% m/m; 15:30 BST, Estados Unidos - Relatório EIA: Corridas de petróleo bruto na refinaria (w / w): anterior 0.052M;

Importações de petróleo bruto: anterior 1.596M;

Inventários de petróleo bruto em Cushing: anterior 0.177M;

Produção de destilados: anterior 0,029M;

Existências semanais de destilados (EIA): anterior -1,685M;

Existências de gasolina: anterior -1,081M;

Existências de gasolinas: anterior -1,081M; Existências de gasóleo de aquecimento: anterior -0,189M;

Taxas de utilização das refinarias (w/w, EIA): anterior -0,3%;

Produção de gasolina: anterior 0,300M;

Inventários de petróleo bruto: previsão 1.500M; anterior -0.607M; 18:00 BST, Estados Unidos - Dados do PIB: Atlanta Fed GDPNow (Q3): previsão 3,9%; anterior 3,9%; 19:05 BST, Canadá - Discurso do Vice-Governador Sénior do BoC, Rogers

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.