Calendário económico: PMIs e pedidos de subsídio de desemprego nos EUA em destaque (21.08.2025)

A quinta-feira será dominada pelos relatórios PMI, que fornecerão informações sobre a atividade industrial e de serviços nas principais economias. O índice da zona euro, que está ligeiramente acima de 50 há meses, deverá cair 0,2 pp, indicando uma desaceleração da expansão do setor privado após a entrada em vigor das tarifas de Donald Trump. Do outro lado do Atlântico, além do PMI, serão divulgados os dados sobre os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA, especialmente importantes após as atas da Fed de ontem terem destacado a confiança no emprego e uma maior preocupação com a inflação. Também estão previstos o relatório regional da Fed de Filadélfia e o índice antecedente dos EUA. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Calendário económico para hoje: 08:15 BST – França, relatório PMI de agosto: PMI composto: previsão 48,5; anterior 48,6

PMI da indústria transformadora: previsão 48,2; anterior 48,2

PMI dos serviços: previsão 48,5; anterior 48,5 08:30 BST – Alemanha, relatório PMI de agosto: PMI composto: previsão 50,2; anterior 50,6

PMI da indústria: previsão 48,8; anterior 49,1

PMI dos serviços: previsão 50,4; anterior 50,6 09:00 BST – Zona do euro, relatório PMI de agosto: PMI composto: previsão 50,7; anterior 50,9

PMI de serviços: previsão 50,8; anterior 51,0

PMI de manufatura: previsão 49,5; anterior 49,8 09:00 BST – Polónia, produção industrial de julho: Produção industrial: previsão 1,6% a/a; anterior -0,1% a/a 09:00 BST – Polónia, dados do mercado de trabalho de julho: Crescimento do emprego: previsão de -0,8% a/a; anterior -0,8% a/a

Salários do setor empresarial: previsão de 8,6% a/a; anterior 9,0% a/a 09:00 BST – Polónia, dados da inflação de julho: PPI: previsão de -1,4% a/a; anterior -1,8% a/a 09:30 BST – Reino Unido, relatório PMI de agosto: PMI de serviços: previsão de 51,8; anterior 51,8

PMI de manufatura: previsão de 48,2; anterior 48,0

PMI composto: previsão de 51,6; anterior 51,5 12h30 BST – EUA, discurso do membro do FOMC Raphael Bostic 13h30 BST – Canadá, Índice de Preços das Matérias-Primas (RMPI) de julho: Mensal: previsão -0,5% m/m; anterior 2,7% m/m

Anual: anterior 1,1% a/a 13h30 BST – Canadá, dados da inflação de julho: Índice de Preços de Produtos Industriais (IPPI): previsão de 0,3% m/m; anterior 0,4% m/m

IPPI a/a: anterior 1,7% a/a 13:30 BST – EUA, pedidos semanais de subsídio de desemprego: Pedidos iniciais: previsão de 226 mil; anterior 224 mil

Média de 4 semanas: anterior 221,75 mil

Pedidos contínuos: previsão de 1,960 milhões; anterior 1,953 milhões 13:30 BST – EUA, relatório da Fed da Filadélfia para agosto: Índice de manufatura: previsão de 6,8; anterior 15,9

Condições de negócios: anterior 21,5

Preços: anterior 58,8

Novas encomendas: anterior 18,4

Emprego: anterior 10,3 14:45 BST – EUA, relatório PMI de agosto: PMI da indústria: previsão 49,7; anterior 49,8

PMI composto da S&P Global: anterior 55,1

PMI dos serviços: previsão 54,2; anterior 55,7 15:00 BST – EUA, índice antecedente de julho: Previsão -0,1% m/m; anterior -0,3% m/m 15:00 BST – EUA, vendas de casas existentes em julho: Previsão 3,92 milhões; anterior 3,93 milhões 18:00 BST – EUA, leilão de TIPS a 30 anos: Anterior 2,403%

