Calendário Económico: Politica continua no foco e resultados das empresas (23.07.2025)

A sessão de hoje é calma em termos de divulgação de dados macroeconómicos, com a atenção do mercado mantendo-se quase totalmente focada nos desenvolvimentos relacionados com o comércio e nos resultados das grandes empresas tecnológicas (Tesla e Alphabet).

Após o anúncio de um importante acordo comercial entre o Japão e os EUA, um otimismo generalizado espalhou-se pelos mercados devido às condições mais brandas que acabaram por ser aceites por Trump.

No entanto, com a diminuição da incerteza comercial, espera-se que as questões internas do Japão, como o novo equilíbrio de poder no parlamento e a política do banco central, voltem a ser o foco do mercado.

O acordo com o Japão também desvia a atenção para as negociações entre a UE e os EUA. Trump considerou o bloco um dos negociadores mais difíceis e as tarifas de 30% que se avizinham já incentivaram conversas sobre o uso inédito do Instrumento Anticoercitivo (ACI) da UE.

Na América do Norte, serão divulgados dados dos mercados imobiliários dos EUA e do Canadá, juntamente com o relatório da EIA sobre commodities energéticas.

Calendário económico para hoje