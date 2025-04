Calendário económico: Resultados do IPC na Europa

A sessão de terça-feira está a ser marcada por ganhos nas principais bolsas. Os mercados asiáticos estão a registar uma nova recuperação depois de Wall Street ter fechado em alta ontem. Neste momento, os futuros indicam uma abertura relativamente estável na Europa e nos EUA. O US100 está a descer 0,1%, enquanto o DE40 alemão está a descer 0,06%. O calendário económico centrar-se-á numa série de relatórios sobre a inflação hoje. No entanto, os investidores ficarão também a conhecer os dados do ZEW da Alemanha e do NY Empire dos EUA. Em termos de resultados trimestrais, o Citigroup, o Bank of America, a Intercative Brokers e a Johnson & Johnson apresentarão hoje os seus resultados. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app No início desta manhã, também vimos dados sólidos do mercado de trabalho do Reino Unido. O GBPUSD está a atingir novos máximos desde setembro de 20224 pela manhã. Emprego na perspetiva 3m/3m: 206k (esperado: 170k; anteriormente: 144k)

Pedidos de subsídio de desemprego: 18.7k (anterior: 44.2k)

Taxa de desemprego: 4,4% (esperado: 4,4%; anterior: 4,4%)

Ganhos semanais médios: 5,6% y/y (esperado: 5,7% y/y; anterior: 5,8% y/y) O calendário macro do dia (hora CET): 08:45 - França, dados da inflação do IPC para março. Previsão: 0,8% y/y. Anteriormente: 0,8% y/y 09:00 - Eslováquia, dados sobre a inflação IPC de março. Previsão: 4,0% y/y. Anteriormente: 3,8% y/y 10:00 - Polónia, dados sobre a inflação IPC de março. Previsão: 4,9% y/y. Anteriormente: 4,9% y/y 11:00 - Alemanha, dados do ZEW para abril. 14:30 - EUA, dados do NY Empire para abril. Previsão: -14.5. Anteriormente: -20 14:30 - Canadá, dados do IPC para março. Previsão: 2.6% y/y. Anteriormente: 2,6

