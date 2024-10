Calendário económico: Reunião da FOMC em destaque 📢

A sessão de hoje será marcada pela decisão sobre as taxas de juro da Reserva Federal, juntamente com a divulgação de várias projeções macroeconómica por parte da Fed. A Reserva Federal enfrenta uma decisão difícil entre um corte de 50 pts base ou um movimento mais modesto de 25 pts base, marcando a sua primeira redução de taxas em mais de quatro anos.

Os principais responsáveis da Fed manifestaram o seu apoio à redução das taxas de juro num contexto de abrandamento da inflação, com o objetivo de evitar danos económicos decorrentes de custos de empréstimos demasiado elevados. No entanto, o ritmo da flexibilização continua a ser uma questão fundamental. Os recentes dados económicos contraditórios e as sensibilidades políticas alimentam as incertezas em torno da decisão. Os investidores acompanharão de perto não só a decisão da Fed, mas também os dados da inflação do Reino Unido e da Zona Euro, os números da habitação nos EUA e os discursos dos responsáveis do BCE ao longo do dia.



Calendário macroeconómico detalhado (BST):

10:00 - Zona Euro, Dados da Inflação para agosto (Final): CPI YoY: 2.2% (previsão) vs 2.2% (anterior) Core CPI YoY: 2.8% (previsão) vs 2.8% (anterior) CPI MoM: 0.2% (previsão) vs 0.0% (anterior)

10:00 - Zona Euro, Produção da Construção para julho

12:00 - EUA, Aplicações hipotecárias MBA

1:30 pm, Canadá - Compras de Títulos Estrangeiros por Canadianos para julho: anterior 16.350B

13:30, Canadá - Compras de Títulos Estrangeiros por Canadianos para julho: anterior 5.17B

1:30 pm - EUA, Dados de Habitação para agosto: Arranque de Habitação: 1,318M (previsão) vs 1,238M (anterior) Licenças de Construção: 1,41M (previsão) vs 1,406M (anterior)

15:30 - EUA, EIA - Inventários de Petróleo Bruto

15:30h, Estados Unidos - Dados do PIB: Atlanta Fed GDPNow (Q3): previsão 3.0%; anterior 3.0%;

18:30 - Canadá, Actas da reunião do Banco do Canadá

19:00 - EUA, Decisão do FOMC sobre a taxa e projecções económicas: Decisão sobre a taxa de juros: 5,25% (previsão) vs 5,5% (anterior)

19:30 - EUA, Conferência de imprensa do FOMC com o Presidente Powell

9:00 - EUA, Fluxos líquidos globais de capitais e dados TIC



Discursos dos bancos centrais