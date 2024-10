Campari rebounds 8% amid better luxury sector sentiments and Kunce-Concewitz comeback 📈

O grupo italiano Campari (CPR.IT), que opera no sector das bebidas (produtor de bebidas espirituosas, vinhos, do famoso Aperol, Campari e até de aperitivos não alcoólicos), recuperou quase 8% após o sell-off registado pela demissão do CEO Fantacchitotti (sem sucesso), os cortes nas taxas de juro dos EUA e os melhores sentimentos em todo o mercado bolsista europeu (também italiano). Os investidores vêem agora maiores probabilidades de a empresa criar valor para os acionistas. Matteo Fantacchiotti demitiu-se inesperadamente após menos de meio ano no cargo, não oficialmente devido a “razões pessoais”. Fantacchiotti trouxe para a empresa a experiência da Carlsberg, sucedendo a Bob Kunze-Concewitz, que esteve 17 anos no cargo.

Agora, Kunze-Concewitz está provavelmente a regressar com um possível papel de CEO da Campari. A empresa anunciou que o seu diretor financeiro, Paolo Marchesini, e o conselheiro geral, Fabio Di Fede, assumiriam conjuntamente o cargo de co-CEO interino.

A Campari teve um ano muito fraco, com fracos resultados financeiros semestrais a partir de julho, o que levou à queda da bolsa. A queda acentuada das ações ocorreu também após uma discussão sobre a indústria de bebidas espirituosas dos EUA em 13 de setembro, quando a Campari abordou as fracas tendências da procura. A empresa fez a sua maior aquisição até à data, comprando Courvoisier Cognac por US$ 1,32 mil milhões. Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.