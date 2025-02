Canada misunderstood Trump's language? USDCAD tests support level

O par cambial USDCAD está a devolver alguns dos seus ganhos matinais e está a testar a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA30, roxo claro) após uma declaração do Diretor do Conselho Económico Nacional (NEC) dentro do Gabinete Executivo do Presidente dos Estados Unidos.

“O Canadá parece ter entendido mal a linguagem da ordem executiva de Trump”, sublinhou Kevin Hassett na sua entrevista à CNBC. De acordo com o presidente do NEC, as discussões sobre as tarifas estão a progredir positivamente, e as autoridades canadianas e mexicanas devem reunir-se hoje com o Presidente Trump sobre o assunto.

Na reação inicial, os mercados interpretaram as palavras de Hassett como um potencial sinal para reduzir a pressão descendente sobre o dólar canadiano. No entanto, pouco depois, o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, anunciou que, face às 25 tarifas, iria cancelar um contrato de 100 milhões de dólares com o projeto Starlink de Elon Musk. As perdas do USDCAD foram revertidas após a declaração de Ford.

Fonte: xStation5