Resumo do dia: Big Beautiful Bill passou no senado e Wall Street continua a brilhar (01.07.2025)

Wall Street inicia a nova semana com sentimentos mistos em reação aos dados macroeconómicos e aos comentários de Jerome Powell, que apoiam a atual postura do Fed em relação às taxas de juros.

O Nasdaq está atualmente em queda de cerca de 0,6%, devido a quedas nas ações de semicondutores e uma liquidação das ações da Tesla.

O S&P 500 está ligeiramente negativo (-0,1%), enquanto o Russell 2000 e o Dow Jones continuam a subir (1,2% e 0,9%, respetivamente). Esta retração no mercado acionista norte-americano pode ser a primeira desde o início da semana passada.

Durante uma reunião de banqueiros centrais em Sintra, o presidente da Reserva Federal enfatizou que o quadro forte da economia dos EUA permite esperar por dados macroeconómicos mais claros antes de alterar o nível atual das taxas de juros. Powell afirmou que a política monetária continua moderadamente restritiva e que o Fed está a observar atentamente os potenciais sinais de alerta para a economia.

O Senado dos EUA aprova uma lei fiscal que introduz uma série de incentivos fiscais e limita os gastos com assistência social. A lei inclui o aumento do teto da dívida em US$ 5 biliões, o que encontrou oposição de alguns republicanos. A lei foi aprovada graças ao voto de desempate do vice-presidente Vance. Agora, ela segue para a Câmara dos Deputados e deve chegar à mesa do presidente para assinatura antes do Dia da Independência. O Índice ISM de Manufatura nos EUA subiu para 49 pontos, contra expectativas de 48,8 e uma leitura anterior de 48,5.

O aumento deve-se principalmente ao elevado nível do subíndice de preços, enquanto os subíndices de emprego e novas encomendas caíram significativamente.

JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) para maio mostra um aumento para 7,769 milhões de vagas, contra 7,391 milhões, apesar das expectativas de uma queda para 7,3 milhões. Os dados indicam que o mercado de trabalho continua a gerar forte procura.

Os dados indicam que o mercado de trabalho continua a gerar forte procura. A Apple ganha mais de 2%, prolongando a recuperação da sessão de ontem, após relatos de que a empresa poderá utilizar inteligência artificial externa para melhorar a assistente Siri.

A Tesla cai mais de 4% hoje, em meio a disputas entre Trump e Musk. Trump afirma que Musk recebeu demasiados subsídios do governo e argumenta que seria possível obter poupanças orçamentais significativas reduzindo o apoio às empresas de Musk. O proprietário da Tesla e da SpaceX criticou a reforma fiscal por reduzir o apoio aos veículos elétricos.

Os índices europeus continuam a corrigir em meio a especulações sobre os termos do acordo comercial entre a UE e os EUA. O DAX (-1%) da Alemanha e o FTSE MIB (-0,58%) da Itália são os maiores perdedores; O CAC 40 da França e o IBEX 35 da Espanha fecharam estáveis, enquanto os mercados de Zurique (SMI: +0,35%) e Londres (FTSE 100: +0,28%) registraram ganhos.

O PMI de manufatura da França subiu inesperadamente para 48,1 pontos, enquanto o PMI da Alemanha permaneceu estável em 49 pontos, em linha com os dados preliminares.

O ouro ganhou mais de 1% hoje, ultrapassando os US$ 3.350 e voltando acima das suas médias móveis de 25 e 50 dias. O ouro está a subir devido à incerteza sobre a situação fiscal dos EUA e ao agravamento das relações comerciais entre os EUA e o Japão, poucos dias antes do fim previsto da suspensão mútua de tarifas.

No mercado cambial: o índice do dólar recuperou as perdas da sessão de hoje, após o Senado aprovar o “Grande e Belo Acordo” de Donald Trump. O EUR/USD está a corrigir ligeiramente, recuando abaixo da alta da sessão acima de 1,18 (atualmente em queda de 0,05%, para 1,1780). A moeda mais forte do G10 hoje é o iene japonês (USD/JPY: -0,25%), enquanto o dólar canadiano é o maior perdedor (USD/CAD: +0,34%).

O EUR/USD pode registar hoje a sua primeira queda desde 22 de junho.

O mercado de criptomoedas está a ser negociado em terreno negativo: o Bitcoin perde 1,2%, para 106.270 dólares, o Ethereum cai 3%, para 2.428 dólares, e os contratos para o Graph (-5,3%), Solana (-4,9%) e Polygon (-4,4%) também estão em baixa.

