Carta anual da Berkshire aos acionistas

Warren Buffett é uma lenda no mundo dos investimentos e é considerado, com razão, o melhor investidor de todos os tempos. É atualmente a nona pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de aproximadamente 150 mil milhões de dólares. Buffett construiu a sua riqueza com base em investimentos em empresas que a sua empresa Berkshire Hathaway incorporou sob si, ou em investimentos noutras empresas em que detém uma participação minoritária (como a Apple ou a American Express). Este investidor de 94 anos é conhecido no mundo das finanças sobretudo pelo seu excelente sentido de oportunidade, mas também pela sua capacidade de utilizar diferentes metáforas e de contar histórias que são compreensíveis mesmo para os investidores menos experientes em termos financeiros. No fim de semana, a empresa voltou a publicar os seus resultados financeiros do último trimestre, que foram muito bons, sobretudo graças ao segmento dos seguros, mas os primeiros resultados financeiros de cada ano significam também que Warren Buffett publica a sua tradicional carta aos acionistas, normalmente cheia de pensamentos, sugestões e ideias interessantes. Desta vez não foi diferente e, por isso, decidi selecionar os pontos mais interessantes desta carta.

Até na Berkshire se cometem erros

Logo no início da carta, Warren Buffett disse-nos que também comete erros. Comete erros, por exemplo, na avaliação das empresas que compra. Vimos isso várias vezes nos últimos anos, por exemplo, com as ações das companhias aéreas, no caso da venda rápida de ações da TSMC ou da compra de ações da Paramount. Depois da guerra, todos são generais e avaliar a situação ao longo do tempo é, naturalmente, algo diferente, mas o que é bom em Buffett é que, apesar da sua vasta experiência, admite os seus erros. Por isso, tenha em mente que nenhum investidor toma 100% das decisões corretas.

Estará Buffett prestes a reformar-se?

É claro que nenhum de nós pode viver para sempre (pelo menos para já). Buffett está consciente deste facto e é por isso que anunciou há algum tempo que o seu sucessor será Greg Abel. Agora, na carta, diz que tem 94 anos e que não vai demorar muito até que Greg Abel o substitua. Abel planeia seguir Buffett, escrevendo cartas aos acionistas anualmente, porque também acredita que o deve aos acionistas. Sabe também que tem de ser honesto com os acionistas, caso contrário, mais cedo ou mais tarde, o preço será alto.

A escola é um critério importante?

Buffett mencionou na sua carta um homem chamado Pete Liegl, que também contribuiu para a riqueza dos acionistas da Berkshire. Buffett escreveu a sua história na carta e um dos pontos era que a Berkshire nunca olha para o local onde os candidatos a cargos de liderança andaram na escola, o que era o caso do Pete acima mencionado. Deu também o exemplo de Bill Gates, que também não terminou a escola. Buffett concluiu a carta acrescentando que teve a sorte de se ter formado em três grandes universidades, mas referiu que muito do talento empresarial deve ser inato e é por isso que nunca olha para onde as pessoas estudaram.

Mais de metade das empresas viram os seus lucros diminuir no ano passado

Apesar dos excelentes resultados globais da Berkshire, Buffett afirma que 53% das empresas que possui registaram uma diminuição da rentabilidade no ano passado. A empresa tem sido ajudada por taxas de juro persistentemente elevadas, que fazem com que a Berkshire pague milhares de milhões de dólares em juros todos os trimestres devido às suas enormes reservas de dinheiro. Estas informações mostram-nos como a Berkshire é única. É precisamente o facto de ser constituída por um grande número de empresas que faz com que a empresa seja bem sucedida a longo prazo, e mesmo que algumas empresas tenham um desempenho menos bom, outras tendem a puxar por elas. Neste trimestre, a rentabilidade da empresa foi significativamente afetada pela tesouraria e pelo segmento dos seguros.

Só há duas coisas certas nesta vida: morte e impostos.

Na carta, Warren Buffett também mencionou a história da empresa Berkshire Hathaway, originalmente têxtil, no contexto dos impostos. No texto, chegou ao último ano, quando esta empresa pagou 26,8 milhões de dólares em impostos, o que deve ser mais do que qualquer outra empresa alguma vez pagou. Este valor representa 5% do total de impostos cobrados às empresas americanas. Para além disso, a Berkshire também pagou impostos em 44 outros países. Buffett afirma que a abordagem ao pagamento de dividendos também é responsável por este facto. Os dividendos foram pagos apenas uma vez, em 1967. Foi precisamente o facto de a empresa não distribuir lucros, mas reinvesti-los, que lhe permitiu crescer a um ritmo elevado e pagar tantos impostos.

Mais do que 300 mil milhões em dinheiro

A Berkshire tem uma quantidade recorde de capital em caixa, mas a maior parte do dinheiro ainda está investido

Pelo 9º trimestre consecutivo, a Berkshire vendeu mais ações do que comprou. Isto pode ser interpretado de várias formas, uma das quais é que Buffett espera uma correção nos mercados, embora não o tenha confirmado diretamente. Atualmente, a empresa tem 334 mil milhões de dólares em caixa, grande parte dos quais investidos em obrigações de curto prazo e em títulos do tesouro, que lhe pagam continuamente um bom juro. Trata-se de um valor recorde, mas a grande maioria do dinheiro da Berkshire ainda está investido em ações de outras empresas, ou em empresas detidas diretamente pela Berkshire. Buffett afirma que os acionistas podem sempre ter a certeza de que a maior parte do seu dinheiro será sempre investido em ações.

Nunca apostar contra a América

Esta afirmação, foi proferida por Warren Buffett várias vezes. Vimo-la na sua última carta, quando escreveu que os acionistas da Berkshire participaram no milagre americano ao renunciarem os dividendos que a empresa poderia ter guardado. Buffett, juntamente com o seu falecido braço direito Charlie Munger, afirmaram várias vezes que não teriam alcançado tal sucesso noutro país que não os EUA e que um investidor nunca deve apostar o seu dinheiro contra isso. Graças a este facto, a Berkshire pode pagar tanto em impostos como paga atualmente. Buffett conclui agradecendo aos EUA por esta oportunidade e diz esperar que um dia a Berkshire envie ainda mais dinheiro para o governo e que este seja gasto de forma sensata.

Investimentos Japoneses

Há cerca de seis anos, a Berkshire começou a comprar ações de cinco grandes empresas japonesas (ITOCHU, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo). As próprias empresas têm uma estrutura semelhante à da Berkshire, uma vez que operam em muitas áreas e são também proprietárias de muitas outras empresas. Ao longo dos anos, o entusiasmo pelas empresas não diminuiu; pelo contrário, a admiração de Buffett aumentou. As empresas têm aumentado gradualmente os seus dividendos e, quando surge a oportunidade, têm recomprado ações. Inicialmente, a Berkshire detinha até 10% das ações destas empresas, mas mais tarde as empresas concordaram que a Berkshire poderia aumentar ainda mais as suas participações.. No final do ano, os custos da Berkshire com estas transacções foram de 13,8 mil milhões de dólares e o seu valor era de 23,5 mil milhões de dólares. Buffett espera que o seu sucessor detenha estas ações durante muitas décadas. Por conseguinte, a empresa tem claramente um elevado nível de confiança nas empresas e na sua gestão.