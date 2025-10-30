Chipotle: Queda agressiva após os resultados

A Chipotle é um dos símbolos do fast food nos EUA. Eles publicaram resultados após os quais o preço das ações despencou, apesar de a empresa ter superado o consenso do mercado. A empresa falhou em uma área extremamente crucial, sinalizando aos investidores que o crescimento atual e esperado é quase impossível de ser alcançado. Após a publicação, as ações caíram cerca de 16%. À primeira vista, os resultados parecem bons para uma empresa dessa escala de operações. A receita aumentou US$ 3,0 mil milhões, o que representa um crescimento de mais de 7% em relação ao ano anterior.

O lucro por ação ajustado cresceu 7,4%.

Recompra generosa de ações no valor de US$ 686,5 mil milhões.

Além disso, o restaurante planeja abrir mais de 315 lojas em 2025 e pelo menos 350 em 2026. Então, qual é o problema? As secções subsequentes do relatório financeiro trazem cada vez mais decepções e ameaças. Declínio nas margens operacionais e dos restaurantes, para 15,9% e 24,5%, respetivamente.

Vendas comparáveis: +0,3% O mercado tinha grandes expectativas em relação à empresa. A Chipotle teve um desempenho muito bom em 2023-2024. Programas de fidelidade atraentes e melhorias operacionais impulsionaram significativamente a receita da empresa, mas em meados de 2024, surgiram os primeiros sinais de que a taxa de crescimento era insustentável. A Chipotle está a sofrer pressão de duas direções principais. O primeiro fator é um tipo de risco de mercado. Uma parte significativa do menu do restaurante inclui carne bovina, cujo preço disparou este ano devido ao acúmulo de tensões e fraquezas no setor. No entanto, este é apenas um problema; a segunda ameaça à empresa é muito mais grave e duradoura, o que a administração discute abertamente. Os clientes-alvo da cadeia, pessoas com idades entre 25 e 35 anos e famílias com renda anual de até US$ 100.000, representam cerca de 40% das vendas. Como a empresa admite, a procura entre este grupo-chave está a cair. Os indicadores de desemprego e confiança do consumidor estão a piorar, mas não refletem a gravidade da situação. A parte mais pobre e jovem da sociedade sente todos os efeitos da inflação e da pressão no mercado de trabalho de forma muito mais aguda do que o resto, sem beneficiar de forma alguma do aumento dos preços dos ativos. Muito pelo contrário. E esta não é uma falha exclusiva da Chipotle. A Reuters relata que esta é uma tendência em todo o setor, conforme refletido nos relatórios financeiros dos concorrentes. A empresa reduziu a sua previsão pela terceira vez este ano, indicando agora um declínio no «LfL» na casa dos «únicos dígitos baixos» em 2025. Simultaneamente, a empresa declara uma abordagem «lenta e cautelosa» em relação aos aumentos de preço. A transferência incompleta dos custos para os clientes criará uma pressão de curto prazo sobre as margens, mas permitirá manter uma base de clientes maior. Enquanto isso, a expansão rápida e sustentada da rede tem como objetivo preservar o potencial de escala. Essas medidas corretivas são promissoras a longo prazo, mas muitos investidores esperam crescimento aqui e agora. CMG.US (D1) Fonte: xStation5

