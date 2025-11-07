Principais conclusões Os aumentos de preço da TSMC aplicam-se aos chips para a Apple, Samsung e outros fabricantes de Android.

Os custos de produção mais elevados podem levar a preços mais altos para smartphones e computadores emblemáticos ou margens mais baixas para os fabricantes de dispositivos.

Para a TSMC, os aumentos significam receitas mais elevadas e uma potencial melhoria das margens, devido à sua posição de liderança no mercado de chips avançados.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), a maior fabricante mundial de chips por contrato, anunciou um aumento de 8 a 10% nos preços dos seus processadores mais avançados, a partir de 2026. As alterações afetarão os chips utilizados em smartphones emblemáticos, computadores de alto desempenho e sistemas de inteligência artificial, incluindo processadores da Apple e chips essenciais dos principais fabricantes de Android. O maior aumento de custo diz respeito ao novo processo de produção de 2 nanómetros, que irá equipar os dispositivos da próxima geração. Os custos mais elevados são impulsionados pelos investimentos substanciais da TSMC em fábricas e equipamentos avançados necessários para fabricar esses chips. Os fabricantes de smartphones e computadores precisarão decidir se absorvem esses custos mais elevados nas suas margens ou se os repassam aos consumidores, o que poderá afetar os preços dos novos dispositivos. A Apple planeia utilizar processadores de 2 nanómetros apenas em modelos selecionados do iPhone 18, indicando que os custos podem limitar a disponibilidade da tecnologia mais recente em toda a gama de produtos. Desafios semelhantes são esperados para a Samsung, a Qualcomm e a MediaTek, o que pode resultar em preços mais elevados para os smartphones Android emblemáticos em 2026. Os aumentos de preço também têm implicações financeiras para a TSMC. Os preços mais elevados dos chips contribuirão para o crescimento das receitas e, graças à sua posição dominante no mercado, a empresa pode manter ou mesmo melhorar a rentabilidade, apesar do aumento dos custos de produção. Os clientes da TSMC precisarão decidir se repassarão os custos mais elevados aos consumidores ou reduzirão as suas próprias margens, afetando os preços dos dispositivos ou a rentabilidade dos fabricantes de hardware. A longo prazo, a política de preços da TSMC reflete tendências mais amplas do setor — custos mais elevados para a produção de chips avançados estão a tornar-se a nova norma, enquanto a empresa se beneficia da crescente procura por IA e chips de alto desempenho, fortalecendo a sua posição financeira e de mercado. Fonte: xStation5

