CHN.cash dispara 3.6% 📈

O índice CHN.cash, que reflecte o desempenho das maiores empresas do Índice Hang Seng, está a valorizar mais de 3,5% hoje. Os investidores esperam que as tarifas mais altas que Trump provavelmente imporá à economia chinesa possam tornar as ferramentas de estímulo anunciadas para a economia final mais fortes do que o inicialmente esperado. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Os dados de importação de outubro também agradaram ao mercado hoje, tranquilizando-o de que a economia da China pode, de facto, ter começado a “sentir” lentamente as medidas de ajuda até agora. As importações de aço registaram o maior aumento desde 2015, enquanto as importações de gás e carvão aumentaram 14% em termos homólogos.

Depois de quedas temporárias desencadeadas pela eleição dos EUA, os investidores começaram a acumular novamente ativos chineses, e o Hang Seng fechou a sessão com mais de 2% de vantagem. As ações de promotores imobiliários e de bens de consumo tiveram o melhor desempenho durante a sessão chinesa. A dimensão atual prevista para o “estímulo” é de cerca de 1,4 biliões de dólares; espera-se que a sua escala seja semelhante à de 2008.

Liu Shijin, antigo diretor-adjunto do Centro de Investigação para o Desenvolvimento do Conselho de Estado, sugeriu que serão necessárias mudanças estruturais para além das medidas de alívio a curto prazo para estimular a procura a longo prazo

Atualmente, o mercado especula que a dimensão final do estímulo da China poderá ser de 12 biliões de yuans (cerca de 1,6 biliões de dólares), contra os 10 biliões de yuans (1,4 biliões de dólares) previstos anteriormente.

Desse montante, 2 biliões de yuans seriam destinados a estimular diretamente o consumo, 4 biliões de yuans ao mercado imobiliário e 6 biliões de yuans aos governos regionais para converterem a dívida em obrigações com juros baixos

O ANZ Research indicou que as expectativas em torno de programas de estímulo mais fortes não são totalmente justificadas, uma vez que a dinâmica dos dados da China até à data sugere que os objectivos de crescimento para este ano (5% do PIB). CHN.cash (intervalo H1) Os futuros do Hang Seng estão a ser negociados hoje em alta e a testar os máximos locais; as médias MACD sugerem que a dinâmica de alta pode prolongar-se. As quedas de ontem foram completamente apagadas. Os níveis de resistência mais próximos são 7700 - 7800 pontos (reações de preços anteriores e o 23.6 Fibo do último impulso ascendente). Fonte: xStation5 Â

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.