Apple: O que podemos esperar dos resultados de hoje?

Principais previsões

Receita antecipada do 3º trimestre do AF25: $89,1-$89,3 mil milhões (+3,7-4,2% em relação ao ano anterior)

$89,1-$89,3 mil milhões (+3,7-4,2% em relação ao ano anterior) EPS: $1,42-$1,43 (+1,4% em relação ao ano anterior)

$1,42-$1,43 (+1,4% em relação ao ano anterior) Receitas do iPhone: $40,1-$40,6 mil milhões (+2,2-3,3% em relação ao ano anterior)

$40,1-$40,6 mil milhões (+2,2-3,3% em relação ao ano anterior) Receita de serviços: $26,9-$27,0 mil milhões (+10,7-11,3% em relação ao ano anterior)

$26,9-$27,0 mil milhões (+10,7-11,3% em relação ao ano anterior) Margem bruta: 45,5-46,5% (vs. 47,1% no segundo trimestre)

45,5-46,5% (vs. 47,1% no segundo trimestre) Impacto tarifário: -$900 milhões

-$900 milhões Desempenho das ações no acumulado do ano: -13% a -20% de queda

Principais desafios: Tarifas e problemas na cadeia de fornecimento

A Apple encontra-se no epicentro do imbróglio tarifário da administração Trump. O presidente ameaçou impor uma tarifa de 25% sobre os iPhones não fabricados nos EUA, o que poderia elevar o preço ao consumidor em até US$ 3.500. Produzir iPhones no mercado interno poderia reduzir significativamente as vendas nos EUA devido ao custo proibitivo. Além disso, a competitividade dos produtos da Apple diminuiu nos últimos anos, com os rivais a alcançarem ou mesmo ultrapassarem a empresa no mercado dos smartphones.

Em resposta aos riscos pautais, a Apple está a acelerar a transferência da produção da China para a Índia, onde atualmente são fabricados cerca de 20% dos iPhones. A estratégia da empresa prevê que a maioria dos iPhones vendidos nos EUA seja originária da Índia até ao final de 2026. Trata-se de um objetivo ambicioso, uma vez que a produção indiana é 5-10% mais cara do que na China, devido aos custos mais elevados dos componentes e à menor eficiência das fábricas. Além disso, a China impôs restrições às deslocações dos engenheiros, o que complica a transferência de conhecimentos técnicos.

Paradoxalmente, esta deslocalização pode não atenuar totalmente os riscos. Donald Trump também anunciou a potencial imposição de tarifas de 25% sobre a Índia. No entanto, em última análise, isto pode não levar a uma modificação dos planos da Apple. A empresa já adquire mais de 70% dos telemóveis para o mercado dos EUA na Índia. Além disso, os especialistas indicam que a maioria das vendas de telemóveis nos EUA é feita através de assinaturas de operadoras, o que significa que mesmo um ligeiro aumento do custo do telemóvel devido às tarifas acrescentaria apenas alguns dólares ao pagamento mensal do consumidor. Prevê-se que a diversificação da produção continue a ser rentável e superior ao início da produção efectiva nos EUA.

Atrasos na estratégia de IA

A Apple está significativamente atrasada em relação aos seus concorrentes na corrida à inteligência artificial. Enquanto a Microsoft, a Google e a Meta estão a investir dezenas de milhares de milhões em infra-estruturas de IA, a Apple atribui apenas 12 mil milhões de dólares anuais a Capex, em comparação com mais de 80 mil milhões de dólares dos seus rivais. O muito aguardado serviço Apple Intelligence continua totalmente indisponível e uma atualização crucial do Siri foi adiada até 2026.

A empresa está também a perder importantes especialistas em IA para concorrentes como a Meta e a OpenAI. A abordagem centrada na privacidade da Apple limita o desenvolvimento de soluções de IA baseadas na nuvem, enquanto os rivais estão a construir centros de dados potentes equipados com chips Nvidia.

Transformação numa empresa de serviços

Um aspeto positivo é o crescimento dinâmico do segmento de Serviços, que se tornou o principal impulsionador da expansão das margens. As receitas dos serviços aumentaram de 53,77 mil milhões de dólares em 2020 para 96,17 mil milhões de dólares em 2024, atingindo um CAGR de 12,3%. Este segmento representa atualmente cerca de 21% das receitas totais e apresenta margens mais elevadas do que as vendas de hardware.

A Apple ultrapassou os mil milhões de subscrições pagas no seu ecossistema de serviços e as receitas da App Store por transferência quase duplicaram para 0,98 dólares. Esta tendência ajuda a empresa a manter margens brutas recorde, apesar de um declínio nas vendas do iPhone.

Perspectivas e riscos

Os analistas prevêem um “trimestre sólido”, impulsionado pela procura do iPhone na China e pelas compras pré-tarifárias. No entanto, as perspectivas a longo prazo suscitam preocupações. A falta de uma estratégia clara em matéria de IA e as elevadas valorizações (P/E próximo de 40), juntamente com as baixas taxas de crescimento, sugerem que as ações da Apple são suscetíveis de uma redução, mesmo com a atual queda de 13% no acumulado do ano e uma queda de aproximadamente 4% num ano.

Estima-se que a Apple tem cerca de 1,5 anos para apresentar uma estratégia de IA convincente antes que esta afecte negativamente as vendas do iPhone. Entretanto, a OpenAI está a desenvolver os seus próprios dispositivos de hardware em colaboração com Jony Ive, antigo designer da Apple, o que intensifica ainda mais a pressão da concorrência.

A Apple continua a ser a terceira empresa mais valiosa do mundo, com uma capitalização bolsista de 3,2 biliões de dólares, mas o seu domínio no segmento premium pode ser ameaçado pela crescente concorrência na IA e pelas tensões comerciais geopolíticas.

Desde maio, as ações têm estado em consolidação, em contraste com o mercado em geral, que não só recuperou as perdas como está agora praticamente a registar novos máximos históricos dia após dia.





Fonte: xStation5