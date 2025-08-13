CHN.cash sobe 2.6% 📈Ações chinesas em destaque

As empresas chinesas (ADRs) estão entre as ações com melhor desempenho no mercado norte-americano atualmente, enquanto os futuros do índice HSCEI da China (CHN.cash) subiram mais de 2,6%, igualando as máximas locais de julho. Apesar dos dados macroeconómicos mistos da China e da ausência de um programa de estímulo «satisfatório» para impulsionar a procura interna, as ações chinesas tornaram-se um «ímãn» para o capital estrangeiro que busca exposição fora dos EUA. As tarifas mais altas dos EUA, que deveriam entrar em vigor esta semana, foram adiadas por mais 90 dias. As razões para este desempenho podem incluir avaliações relativamente atrativas, uma mudança na política de capital no sentido de apoiar mais a “construção do valor de mercado” nas empresas, o apoio do governo ao mercado de ações (representando um “desafio” para os mercados ocidentais) e uma diminuição do risco geopolítico.

Tanto a China como os EUA estão a tentar manter uma postura diplomática, apesar das “fricções”, o que também reduziu o risco de uma potencial retirada das empresas chinesas das bolsas americanas, uma vez que ambos os países expressam a vontade de beneficiar do acesso “capitalista” mútuo aos mercados livres (embora com certas restrições, por vezes significativas).

Os EUA permitiram à China o acesso a arquiteturas de chips de IA mais antigas da Nvidia e da AMD, o que pode indicar que algumas fricções a nível estratégico estão a ser gradualmente equilibradas. Por outro lado, os EUA podem ter concluído que a China já possui tecnologia semelhante (Huawei), eliminando o interesse estratégico em bloquear as vendas a empresas nacionais. Recentemente, Washington também moderou os seus comentários sobre Taiwan, enquanto Trump recusou-se a encontrar-se com a presidente da ilha, procurando evitar o agravamento das tensões com Pequim. Parece que o principal motor do crescimento da China será um impulso gradual do crédito, com a possibilidade de novos programas de apoio a nível central. Além disso, o enfraquecimento do dólar americano e o otimismo crescente em Wall Street apoiam a procura nos mercados emergentes, onde as ações chinesas têm um peso significativo. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5 As ações da Alibaba (BABA.US) subiram mais de 3%, aproximando-se de níveis recordes e rompendo para cima de um padrão triangular, potencialmente abrindo caminho para um teste da área de US$ 140 no médio prazo. Fonte: xStation5

