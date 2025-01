Choque na oferta no mercado petrolífero devido a novas sanções vindas da Rússia

As novas sanções impostas pela administração Biden à Rússia suscitaram preocupações quanto a um potencial choque em torno da oferta no mercado petrolífero. A Rystad Energy estima que as sanções, que visam os navios que transportam o crude russo e as empresas de extração e comércio relacionadas, poderão reduzir as exportações em até 1 milhão de barris por dia. No entanto, o curto período de tempo para a implementação pode limitar o impacto real nos fluxos de petróleo.

A Rystad Energy prevê que os preços do petróleo Brent se mantenham em torno dos 80 dólares por barril, com uma probabilidade limitada de ultrapassar os 90 dólares. A consultora energética sugere que o atual choque pode durar várias semanas. Ainda assim, vale a pena ressaltar que as sanções globais anteriores contra a Rússia em 2022 não reduziram significativamente a produção ou as exportações russas, com os preços recuando rapidamente abaixo de US $ 100 por barril.

O Goldman Sachs, no entanto, indica que as sanções podem levar o Brent a testar o nível de US $ 85 por barril. Os preços actuais são negociados acima dos $81 por barril.

Incerteza Sobre a Oferta Futura

Várias incertezas permanecem, incluindo potenciais mudanças de política sob uma nova administração Trump e a estratégia de produção da OPEP+ para além do primeiro trimestre deste ano, durante o qual o cartel alargado mantém cortes de produção.

Análise técnica

O petróleo Brent abriu com um gap de alta esta manhã, ultrapassando a zona dos $81 por barril e o nível de retração Fibonacci nos 50%. O próximo nível de resistência é definido pelos $82 por barril, coincidindo com os máximos locais de agosto de 2024.

Fonte: xStation5