Cipher Mining dispara com investimento de 50 milhões de dólares da SoftBank e parceria estratégica 📈

As ações da Cipher Mining subiram drasticamente depois de anunciar um investimento de 50 milhões de dólares da SoftBank, marcando uma expansão significativa nos centros de dados de computação de alto desempenho (HPC). As ações da empresa de mineração de Bitcoin saltaram 30% para US$ 6,14 após o anúncio dessa parceria estratégica, que posiciona a Cipher para um crescimento substancial no cenário de infraestrutura de computação em rápida evolução. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Pontos principais: Investimento de 50 milhões de dólares através da colocação privada de 10,4 milhões de ações

Acordo exclusivo de proteção do local de Barber Lake de 300 megawatts

Pivô estratégico para o desenvolvimento de centros de dados HPC

Parte da iniciativa mais ampla de infraestrutura de IA da SoftBank

As ações subiram 55% nos últimos 12 meses Detalhes do investimento O acordo faz da SoftBank um investidor primário significativo na Cipher Mining através de um acordo de investimento privado em acções públicas (PIPE). Como parte do acordo, a Cipher entrou em um período de exclusividade de um mês em relação ao seu site Barber Lake de 300 megawatts em Colorado City, Texas, impedindo sua venda a outras partes até 28 de fevereiro de 2025. Direção estratégica O CEO Tyler Page enfatizou o momento do investimento como crucial para a trajetória de crescimento da Cipher, destacando o foco da empresa no desenvolvimento de data centers em escala industrial. A parceria com a SoftBank, conhecida pela sua abordagem de investimento centrada na tecnologia, alinha-se com a visão da Cipher de se tornar líder no desenvolvimento de centros de dados HPC. Perspetiva dos analistas Os analistas do J.P. Morgan mantiveram a sua classificação Overweight na Cipher Mining, considerando o investimento como indicativo do crescente interesse em infra-estruturas tecnológicas emergentes. Embora observando que US$ 50 milhões é relativamente modesto, dado que novos locais podem custar mais de US$ 10 milhões por megawatt, os analistas sugerem que isso poderia ser “um sinal do que está por vir”. O momento do investimento é particularmente digno de nota, pois surge durante um período de volatilidade do mercado no sector da tecnologia. Apesar dos recentes declínios em toda a indústria desencadeados por preocupações com a concorrência da IA da startup chinesa DeepSeek, os analistas acreditam que este acordo valida a procura contínua de locais de grande escala com acordos de energia garantidos. Cipher Mining (D1) A ação está atualmente a ser negociada acima do nível de retração de Fibonacci de 38,2%, uma zona de resistência crucial. Para os touros manterem a dinâmica, a ação deve manter-se acima deste nível, com um alvo definido no nível de retração de Fibonacci de 23,6%. Os ursos, por outro lado, podem ter como objetivo um novo teste do nível de retração Fibonacci de 61,8%, que recentemente serviu como suporte chave. O RSI está a mostrar uma clara divergência de alta, enquanto o MACD formou um crossover de alta. Fonte: xStation

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.