CME Group atinge máximo de 52 semanas com e Citi aumenta preço alvo 📈

As ações da Chicago Mercantile Exchange Group (CME.US), sediado em Chicago, que gere bolsas de futuros como a CME, a CBOT e a NYMEX, têm estado em forte ascensão; o preço das ações da empresa tinha estado um pouco estagnado até recentemente, mas subiu quase 15% nas últimas semanas, atingindo níveis recorde desde abril de 2022. O preço-alvo foi hoje aumentado pelos analistas do Citigroup, para 250 dólares por ação, contra 240 dólares anteriormente, mantendo uma recomendação de compra. Recentemente, a própria CME indicou que está muito satisfeita com a atividade dos investidores em novos produtos, incluindo aqueles baseados em Bitcoin, e espera uma contribuição positiva para os ganhos, a partir deles. O banco indicou que a CME está a registar um crescimento significativo dos volumes de negociação, com um volume diário médio total (ADV) para o segundo trimestre de 28,3 milhões, um aumento de 27% em relação ao ano anterior; as comissões ADV aumentaram 37% em relação ao ano anterior. A atividade está a aumentar em toda a carteira da bolsa, desde as mercadorias agrícolas até aos contratos de taxas de juro e de índices.

O Citi afirma que, com a atual incerteza geopolítica, as próximas eleições e a orientação da política da Reserva Federal, as perspectivas para a CME continuam a ser boas. A carteira diversificada de activos e a grande liquidez da empresa são consideradas vantagens fundamentais que lhe permitem manter uma vantagem significativa no mercado. Por outro lado, existe alguma pressão por parte da rival FMX, apoiada pela BlackRock e pela Citadel, mas espera-se que o aspeto negativo resultante desta situação seja já capturado no preço atual das acções.

O CME Group atingiu um ADV internacional recorde de 8,4 milhões de contratos no último trimestre, competindo com a LME nos contratos de matérias-primas utilizadas nas baterias dos automóveis (cobalto e lítio) e nos contratos de ligas. Os analistas da RBC Capital têm sido um pouco menos optimistas recentemente, apontando para o risco de a FMX “conquistar” quota de mercado.

Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5 Painel de avaliação financeira do CME Group

As ações do CME estão avaliadas com um prémio relativamente pequeno em relação à média do S&P 500 (p/e cerca de 24 e 22 p/e a prazo), embora historicamente o rácio tenha tendido a manter-se mais elevado, enquanto a empresa regista atualmente melhores lucros líquidos e beneficia de uma maior volatilidade do mercado, o que implica um aumento da procura de cobertura e da atividade comercial global. A principal ameaça vem da FMX, que deverá “engolir” alguma da atividade de negociação relacionada com obrigações e taxas de juro, a partir deste outono. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.